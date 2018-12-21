К зданию РЖД подогнали паровозик с подарками

Праздничная инсталляция дополнила установленную ранее фотозону

Фотографироваться можно стоя не только рядом с паровозом, но и заняв место машиниста. По крайней мере никаких запрещающих табличек на этот счёт нет
Фотографироваться можно стоя не только рядом с паровозом, но и заняв место машиниста. По крайней мере никаких запрещающих табличек на этот счёт нет


Копия маленького паровозика XIX века, стоящего на рельсах, появилась у здания управления Западно-Сибирской железной дороги. 


К паровозу прицеплен открытый вагон, груженный «подарками»
К паровозу прицеплен открытый вагон, груженный «подарками»


К паровозу прицеплен открытый вагон, груженный «подарками» — перевязанными ленточкой коробками. Инсталляция вызывает активный интерес прохожих. Многие фотографируют её сами или фотографируются на фоне новой достопримечательности. 


«Паровозик с подарками» составил компанию фотозоне, изображающей окно в вагоне поезда, которая появилась здесь в начале недели. 

Прочтений: 858

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено