К зданию РЖД подогнали паровозик с подарками
Праздничная инсталляция дополнила установленную ранее фотозону
Копия маленького паровозика XIX века, стоящего на рельсах, появилась у здания управления Западно-Сибирской железной дороги.
К паровозу прицеплен открытый вагон, груженный «подарками» — перевязанными ленточкой коробками. Инсталляция вызывает активный интерес прохожих. Многие фотографируют её сами или фотографируются на фоне новой достопримечательности.
«Паровозик с подарками» составил компанию фотозоне, изображающей окно в вагоне поезда, которая появилась здесь в начале недели.
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Стас Соколов
Фото автора