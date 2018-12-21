Полиция поймала на трассе под Нижним Новгородом новосибирца, объявленного в федеральный розыск

Он ехал по трассе Москва – Уфа

Молодого человека подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти
Молодого человека подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти


Полицейские задержали на трассе под Нижним Новгородом новосибирца, находившегося в федеральном розыске, — его подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемого задержали вечером 20 декабря. 


«В минувшие сутки сотрудники отдельного батальона ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области на трассе М7 Москва – Уфа остановили автомобиль отечественного производства. 


В ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что водитель данного транспортного средства — 24-летний молодой человек — находится в федеральном розыске за Управлением МВД России по городу Новосибирску», — рассказали в пресс-службе ведомства.


Задержанного поместили под стражу. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.


Сегодня в Новосибирске завершилось расследование уголовного дела об оскорблении охотоведа в интернете — по версии следствия, подсудимый нецензурно отозвался о представителе власти.

Прочтений: 3709

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено