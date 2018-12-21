Полиция поймала на трассе под Нижним Новгородом новосибирца, объявленного в федеральный розыск

Он ехал по трассе Москва – Уфа

Молодого человека подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти





Полицейские задержали на трассе под Нижним Новгородом новосибирца, находившегося в федеральном розыске, — его подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемого задержали вечером 20 декабря.





«В минувшие сутки сотрудники отдельного батальона ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области на трассе М7 Москва – Уфа остановили автомобиль отечественного производства.





В ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что водитель данного транспортного средства — 24-летний молодой человек — находится в федеральном розыске за Управлением МВД России по городу Новосибирску», — рассказали в пресс-службе ведомства.





Задержанного поместили под стражу. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.





Сегодня в Новосибирске завершилось расследование уголовного дела об оскорблении охотоведа в интернете — по версии следствия, подсудимый нецензурно отозвался о представителе власти.