Пустынный ТЦ у вокзала заполонили торговцы из Instagram
Купить здесь можно товары от одежды и украшений до мыла и конфет
На третьем этаже торгового комплекса «Апельсин» у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный открылась ярмарка «Тот самый маркет». Свои товары сюда привезли больше 130 начинающих предпринимателей.
Участники ярмарки заняли весь этаж, который в обычные дни пустует. Изначально здесь должен был работать фуд-корт, но до сегодняшнего дня единственным фуд-оператором на этаже остаётся небольшая кофейня. Кроме неё на этаже работает книжный магазин и парикмахерская, остальные помещения пока пустуют.
Сейчас третий этаж «Апельсина» весь заставлен стеллажами, вешалками и стендами участников. По данным организаторов, свои товары здесь выставили больше 130 предпринимателей.
Среди предпринимателей в основном, «инстаграм-торговцы», у которых пока нет ни собственных магазинов, ни поставок в организованную розницу. Впрочем, это не мешает им находить клиентов через социальные сети. Например, такие подушки с авторскими рисунками стоят 1,5 тысячи рублей.
Студия Леси Гейн сама собирает и предлагает такое вот композиции из цветов, хвои и игрушек. Цветы уже не живые, так что украшение не увянет через несколько дней, уверяет создатель.
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Торговцев много, и каждый пытается привлечь к себе внимание доступными способами. Например, этот стенд с бижутерией явно останется во многих Instagram.
Производитель сумок изготовил аксессуар, который, возможно, не очень практичен, зато заметен издалека.
Подобные рождественские украшения в Новосибирске пока не особенно распространены, но желающие присоединиться к европейским традициям могут не мастерить такой венок самостоятельно, а купить его за 1950 рублей.
Рынок работает первый день, но некоторые его участники решили скорректировать цены. Поднос из дощечек стоил 1100 рублей, но цена на него уже снижена.
Ярмарка будет проходить в течение трех дней с 21 по 23 декабря. Торговля начинается в 12:00 и заканчивается вместе с закрытием торгового центра в 22:00.
Подобные ярмарки проходят в Новосибирске регулярно. Так, две недели назад четвертый этаж ТРЦ «Галерея Новосибирск» оккупировал «Органик Фест» — там были только те продукты, которые не содержат мяса.
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Стас Соколов
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