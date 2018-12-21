Пустынный ТЦ у вокзала заполонили торговцы из Instagram

Купить здесь можно товары от одежды и украшений до мыла и конфет

Этот стенд предлагает стилизованные под старину фанерные коробки для подарков





На третьем этаже торгового комплекса «Апельсин» у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный открылась ярмарка «Тот самый маркет». Свои товары сюда привезли больше 130 начинающих предпринимателей.







Так выглядит третий этаж «Апельсина» в обычные дни





Участники ярмарки заняли весь этаж, который в обычные дни пустует. Изначально здесь должен был работать фуд-корт, но до сегодняшнего дня единственным фуд-оператором на этаже остаётся небольшая кофейня. Кроме неё на этаже работает книжный магазин и парикмахерская, остальные помещения пока пустуют.







Сегодня и в ближайшие выходные здесь весьма многолюдно





Сейчас третий этаж «Апельсина» весь заставлен стеллажами, вешалками и стендами участников. По данным организаторов, свои товары здесь выставили больше 130 предпринимателей.







В мастерской «Уютный декор» говорят, что готовы нанести на подушку любой рисунок





Среди предпринимателей в основном, «инстаграм-торговцы», у которых пока нет ни собственных магазинов, ни поставок в организованную розницу. Впрочем, это не мешает им находить клиентов через социальные сети. Например, такие подушки с авторскими рисунками стоят 1,5 тысячи рублей.







Такая масштабная композиция будет стоить 5000 рублей





Студия Леси Гейн сама собирает и предлагает такое вот композиции из цветов, хвои и игрушек. Цветы уже не живые, так что украшение не увянет через несколько дней, уверяет создатель.





Макароны от 7lemons стоят 127 рублей за штуку





Кондитерская 7lemons предлагает французский десерт — макароны 35 разных вкусов, включая достаточно неожиданные.





Одно из самых необычных украшений демонстрируется на пластиковом манекене без лишней одежды





Торговцев много, и каждый пытается привлечь к себе внимание доступными способами. Например, этот стенд с бижутерией явно останется во многих Instagram.





Для тех, кто не нашёл сумку мечты в обычных магазинах





Производитель сумок изготовил аксессуар, который, возможно, не очень практичен, зато заметен издалека.





Рождественские венки для украшения дверей дома





Подобные рождественские украшения в Новосибирске пока не особенно распространены, но желающие присоединиться к европейским традициям могут не мастерить такой венок самостоятельно, а купить его за 1950 рублей.





Уже в первый день работы на некоторые товары дают сниженные цены





Рынок работает первый день, но некоторые его участники решили скорректировать цены. Поднос из дощечек стоил 1100 рублей, но цена на него уже снижена.





Ярмарка будет работать все выходные





Ярмарка будет проходить в течение трех дней с 21 по 23 декабря. Торговля начинается в 12:00 и заканчивается вместе с закрытием торгового центра в 22:00.





Подобные ярмарки проходят в Новосибирске регулярно. Так, две недели назад четвертый этаж ТРЦ «Галерея Новосибирск» оккупировал «Органик Фест» — там были только те продукты, которые не содержат мяса.