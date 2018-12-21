Охранник обматерил в интернете охотоведа за проколотые в лесу шины: теперь он пойдёт под суд

Когда охранник ездил в заказник, он пробил колёса из-за шипов на дороге

Жителя Бердска отдают под суд за то, что он оскорбил охотоведа на форуме





В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела об оскорблении охотоведа в интернете.







Под суд пойдёт 37-летний сотрудник частного охранного предприятия, который, по версии следствия, нецензурно отозвался о представителе власти.







«На странице специализированного форума, посвящённого активному отдыху и туризму, с использованием грубой нецензурной брани оскорбил ведущего охотоведа ГКУ Новосибирской области "Природоохранная инспекция" в связи с исполнением им своих должностных обязанностей по защите и охране особо охраняемой территории-заказника "Легостаевский", расположенного в Искитимском районе», — описал преступление старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







Он пояснил, что публикация на форуме появилась 21 августа 2018 года. Перед этим, по версии следствия, обвиняемый житель Бердска ехал на машине по территории заказника и проколол колёса из-за расставленных там шипов. Бердчанин решил, что шипы расставил ведущий охотовед, и написал об этом пост на форуме. Позже охотовед увидел это обсуждение и оскорбления в свой адрес и обратился с заявлением в полицию.





Теперь охранника будут судить по обвинению в «публичном оскорблении представителя власти» (ст. 319 УК РФ).







«Прокуратурой города Бердска собранные следствием доказательства признаны достаточными, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. После вручения его копии обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд», — пояснили в СК.







Это не первый случай, когда оскорбление представителя власти в интернете оборачивается уголовным преследованием. Ранее в Новосибирской области шёл суд над экс-сенатором от региона Алексеем Мананниковым, который в своём блоге в «Живом Журнале» оскорбил федерального судью.