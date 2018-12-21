На дублёре Богдашки поставят новую остановку для гимнастов

Новая остановка «Центр спортивной гимнастики» появится на следующей неделе

Новая остановка появится напротив Центра подготовки по спортивной гимнастике
Новая остановка появится напротив Центра подготовки по спортивной гимнастике


Власти Новосибирска решили сделать новую остановку на новом отрезке улицы Георгия Колонды на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.


Остановку введут в эксплуатацию 24 декабря, она будет находиться у дома на улице Георгия Колонды, 5.


«На остановочном пункте "Центр спортивной гимнастики" будут останавливаться автобусы маршрутов № 5 "ул. Дюканова — пос. Северный", № 75 "Ключ-Камышенское плато — пос. Северный", № 11 "пос. Северный — Планетарий", № 45 "Ключ-Камышенское плато — ТВК «Большая Медведица»"», — сообщается на сайте ЦУГАЭТ.


В середине ноября на улице Георгия Колонды, 5 достроили здание Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.


Вторая очередь улицы Георгия Колонды, введенная в эксплуатацию 17 октября, с первых же дней привела к серьёзным вечерним пробкам — заторы возникают на улице Светлановской и на самой улице Георгия Колонды. Власти пытаются бороться с пробками изменением приоритета и установкой светофора. 

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