На дублёре Богдашки поставят новую остановку для гимнастов
Новая остановка «Центр спортивной гимнастики» появится на следующей неделе
Власти Новосибирска решили сделать новую остановку на новом отрезке улицы Георгия Колонды на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.
Остановку введут в эксплуатацию 24 декабря, она будет находиться у дома на улице Георгия Колонды, 5.
«На остановочном пункте "Центр спортивной гимнастики" будут останавливаться автобусы маршрутов
В середине ноября на улице Георгия Колонды, 5 достроили здание Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.
Вторая очередь улицы Георгия Колонды, введенная в эксплуатацию 17 октября, с первых же дней привела к серьёзным вечерним пробкам — заторы возникают на улице Светлановской и на самой улице Георгия Колонды. Власти пытаются бороться с пробками изменением приоритета и установкой светофора.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС