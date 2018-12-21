Авторитетный эксперт в области моды включил новосибирского модельера в рейтинг лучших дизайнеров

Также в рейтинг Александра Хилькевича попали дизайнеры из Омска, Москвы и Шахт

Рейтинг составлял известный аналитик моды Александр Хилькевич — в него попала и сибирячка Мария Бурова (на фото)
Рейтинг составлял известный аналитик моды Александр Хилькевич — в него попала и сибирячка Мария Бурова (на фото)


Выпускница Новосибирского технологического института РГУ Мария Бурова попала в ежегодный рейтинг лучших молодых дизайнеров России — рейтинг составлял известный аналитик моды Александр Хилькевич.


Рейтинг опубликовали на портале FashionUnited. Из 13 названных дизайнеров, которых упомянул Александр Хилькевич, по четыре дизайнера — из Омска и Москвы, двое — из Санкт-Петербурга, а также дизайнеры из Майкопа, Шахт и Новосибирска.


Как рассказала корреспонденту НГС дизайнер Мария Бурова, она не ожидала, что её работу заметит известный аналитик моды. 


«Это, правда, очень важно для меня и очень круто получить такую оценку от Александра Хилькевича. 


Если честно, не знаю, почему меня отметили. Я просто делаю, что мне кажется красивым и правильным. Хотя мне кажется, что Александр выделяет те коллекции, в которых видит отражение глобальных тенденций», — предположила Мария Бурова.


Один из экземпляров дипломной коллекции Марии Буровой
Один из экземпляров дипломной коллекции Марии Буровой


Мария Бурова отметила, что окончила вуз только в этом году и представила свою дипломную коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week.


В июле 2018 года Новосибирском вдохновился предметный дизайнер из Санкт-Петербурга Саша Браулов — он начал вышивать гладью на чёрной ткани авангардистские здания города.

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