На ТНТ показали «Битву экстрасенсов» с триумфом новосибирца с шизофренией

В родном городе экстрасенс играл в КВН и работал на кладбище

Новосибирец Тимофей Руденко сегодня официально назван победителем шоу «Битва экстрасенсов»
Новосибирец Тимофей Руденко сегодня официально назван победителем шоу «Битва экстрасенсов»


Новосибирец Тимофей Руденко сегодня вечером в эфире шоу «Битвы экстрасенсов» официально представлен победителем 19-го сезона проекта телеканала ТНТ.


Трём финалистам «Битвы экстрасенсов», среди которых был и Руденко, предстояло пройти два испытания: с первой попытки найти спрятавшегося человека на территории заброшенной воинской части в Подмосковье и разобраться в обстоятельствах гибели девушки в Костроме в августе 2018 года. Новосибирский участник справился с обеими задачами.


Тимофей Руденко родился 19 марта 1990 года в посёлке Колывань Новосибирской области. Журналу StarHit новосибирский экстрасенс рассказывал, что рано остался без матери и жил с отцом. Мать долгое время находилась в клинике для душевнобольных.


В первом выпуске шоу «Битва экстрасенсов» Руденко заметил, что его способности связаны именно с шизофренией, о которой он узнал несколько лет назад. После смерти отца Тимофей стал слышать голоса мёртвых.


Тимофей Руденко окончил НГПУ. Со студенчества играл в КВН, команда называлась «Семена моркови». Работал на Гусинобродском кладбище. В 2015 году стал участником проекта ТНТ «Comedy Баттл».


19-й сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал в сентябре. В первом выпуске шоу Тимофей Руденко рассказал о том, что его экстрасенсорные способности связаны с шизофренией.


«Вы наверняка слышали, что многие, кто страдает этим недугом, слышат голоса. Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик», — пояснял Тимофей Руденко.


Корреспондент НГС дозвонился до победителя шоу, но Руденко отказался дать интервью, пояснив, что для этого необходимо получить разрешение ТНТ. Запрос в пресс-службу телеканала на момент подготовки публикации остался без ответа.


Информация о том, что в «Битве экстрасенсов» победил Руденко, появилась ещё неделю назад — шоу на канале транслируется в записи. 

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