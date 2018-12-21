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В МЧС назвали причину пожара на Ватутина, из-за которого дети выпрыгнули с четвёртого этажа

Спасатели подчёркивают, что пока это только предварительная версия

Из окна горящей квартиры выпрыгнули двое детей
Из окна горящей квартиры выпрыгнули двое детей


Новосибирские спасатели назвали предварительную причину вчерашнего пожара в квартире на Ватутина, из-за которого двое детей выпрыгнули из окна четвёртого этажа.


«Основная версия — неосторожное обращение с огнем детей. Вероятно, они что-то подожгли в коридоре, а потом пытались сами потушить, но огонь быстро распространился до потолка и входной двери, отрезав им путь к выходу в подъезд. Брат с сестрой укрылись в комнате, где интенсивно начал скапливаться дым, а затем вылезли на карниз окна», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В МЧС уточнили, что соседняя комната после пожара практически не закоптилась. По мнению спасателей, детям безопаснее было бы остаться в ней: закрыть дверь в горящий коридор и ждать помощи.


«Однако они, скорее всего, не знали, как правильно действовать при пожаре, или растерялись и запаниковали, выпрыгнув из окна четвертого этажа», — пояснили в МЧС.


В ведомстве подчёркивают, что точная причина пожара ещё выясняется.


Пожар случился днём в четверг, 20 декабря, в доме № 19 на улице Ватутина. Ранее в минздраве Новосибирской области рассказали, что пострадавших на пожаре детей увезли в больницу. Врачи оценивали состояние мальчика как удовлетворительное, девочка была в состоянии средней степени тяжести.

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