В МЧС назвали причину пожара на Ватутина, из-за которого дети выпрыгнули с четвёртого этажа
Спасатели подчёркивают, что пока это только предварительная версия
Новосибирские спасатели назвали предварительную причину вчерашнего пожара в квартире на Ватутина, из-за которого двое детей выпрыгнули из окна четвёртого этажа.
«Основная версия — неосторожное обращение с огнем детей. Вероятно, они что-то подожгли в коридоре, а потом пытались сами потушить, но огонь быстро распространился до потолка и входной двери, отрезав им путь к выходу в подъезд. Брат с сестрой укрылись в комнате, где интенсивно начал скапливаться дым, а затем вылезли на карниз окна», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС уточнили, что соседняя комната после пожара практически не закоптилась. По мнению спасателей, детям безопаснее было бы остаться в ней: закрыть дверь в горящий коридор и ждать помощи.
«Однако они, скорее всего, не знали, как правильно действовать при пожаре, или растерялись и запаниковали, выпрыгнув из окна четвертого этажа», — пояснили в МЧС.
В ведомстве подчёркивают, что точная причина пожара ещё выясняется.
Пожар случился днём в четверг, 20 декабря, в доме
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено читательницей НГС