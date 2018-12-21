Фура столкнулась с двумя встречными машинами на трассе под Новосибирском: один человек пострадал
С места аварии одного из водителей увезли в больницу с переломами
В пятницу, 21 декабря, на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись две легковые машины и фура — на месте аварии работали врачи скорой помощи.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась на 116-м километре автодороги в 9:55.
«Водитель 1959 года рождения, управляя грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом, двигался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. На 116-м километре он совершил столкновение с автомобилем Hyundai Accent, который двигался во встречном направлении. После этого Iveco совершает столкновение с автомобилем Honda CR-V, который также двигался во встречном направлении», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
По его словам, в аварии пострадал 27-летний водитель «Хонды»: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом ключицы, перелом плечевой кости и перелом челюсти. С места аварии мужчину госпитализировали.
Ранее начальник диспетчерского отдела «Новосибирскавтодора» Андрей Берестенко предупредил новосибирцев о сложной ситуации на дорогах. «Погодные условия сами видите какие: температура низкая, усиление ветра и метель. Люди оказываются в некоторых моментах в сложных ситуациях», — сообщил Андрей Берестенко.
На прошлой неделе в пятницу серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Константином Шкабарнёй (1), очевидицей Оксаной (2)
Видео предоставлено очевидицей Оксаной