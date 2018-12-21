Почти сотня зданий осталась без отопления — тепло обещают вернуть до усиления морозов

В зоне отключения оказалось несколько школ и медучреждений

Вернуть горячую воду и отопление в дома новосибирцев обещают к 22:00





В пятницу, 21 декабря, коммунальщики отключили от отопления и горячей воды 90 домов на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска.





В зоне отключения оказались 2 детских учреждения и 5 больниц.





«Сегодня, в преддверии надвигающихся морозов (до -30 градусов) энергетики устраняют наиболее серьезный дефект на теплотрассе по улице Писарева (на пересечении с улицей Ипподромской). Отопление и горячее водоснабжение отключено: в 65 жилых домах, в 2 детских учреждениях, в 5 лечебных учреждениях и в 18 прочих объектах», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





Ремонтные работы начались в 6:40, а вернуть горячую воду и отопление в дома новосибирцев коммунальщики пообещали в 22:00.









В связи с надвигающимся похолоданием сотрудники МЧС даже выпустили памятку с правилами поведения в мороз.

