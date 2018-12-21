Почти сотня зданий осталась без отопления — тепло обещают вернуть до усиления морозов
В зоне отключения оказалось несколько школ и медучреждений
В пятницу, 21 декабря, коммунальщики отключили от отопления и горячей воды 90 домов на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска.
В зоне отключения оказались 2 детских учреждения и 5 больниц.
«Сегодня, в преддверии надвигающихся морозов (до -30 градусов) энергетики устраняют наиболее серьезный дефект на теплотрассе по улице Писарева (на пересечении с улицей Ипподромской). Отопление и горячее водоснабжение отключено: в 65 жилых домах, в 2 детских учреждениях, в 5 лечебных учреждениях и в 18 прочих объектах», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Ремонтные работы начались в 6:40, а вернуть горячую воду и отопление в дома новосибирцев коммунальщики пообещали в 22:00.
В связи с надвигающимся похолоданием сотрудники МЧС даже выпустили памятку с правилами поведения в мороз.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/sibgenco