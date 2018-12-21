Радужная подкова: новосибирцы придумали новый логотип для Геленджика

Концепция компании «Мелехов и Филюрин» победила во всероссийском голосовании

Новый логотип курорта — подкова, которая символизирует бухту Геленджика, перепады высот и слоган «Место, где ты счастлив»
Новый логотип курорта — подкова, которая символизирует бухту Геленджика, перепады высот и слоган «Место, где ты счастлив»


Новый туристический бренд Геленджика, разработанный новосибирской компанией «Мелехов и Филюрин», победил в финальном голосовании — символом краснодарского курорта станет подкова. 


«Конкурс организовывался среди рекламных агентств, шёл в три этапа, — рассказала НГС исполнительный директор новосибирского офиса рекламной группы «Мелехов и Филюрин» Елена Виноградская. — Сначала по техническому заданию нужно было сделать логотип и презентацию. При этом техническое задание было достаточно подробное».


В презентации, отметила Виноградская, нужно было представить логотип курорта, фирменный стиль, слоган и обосновать выбор. По условиям конкурса, можно было представить три варианта, но новосибирская компания решила «не распыляться» и сделала один. 


Новый бренд торжественно представят в Геленджике в новогоднюю ночь
Новый бренд торжественно представят в Геленджике в новогоднюю ночь


«Наше агентство представило вариант, стилизованный подковой. И это был, кстати, риск, потому что мы знали, что будет народный конкурс в дальнейшем и знаем, что народные конкурсы, как правило, выигрывают обычные логотипы. Например, солнышко, горы, — объяснила представитель компании. — Мы решили так не делать, потому что солнышко, море и горы есть у всего прибрежного региона, то есть никакой уникальности нет. А у Геленджика есть бухта, и эта бухта как раз в форме подковы».


В итоге символом Геленджика стала подкова, которая кроме бухты символизирует перепад высот Геледжика. 


Также сотрудники компании разработали подходящий к символу слоган — «Место, где ты счастлив». 


Концепция новосибирского агентства прошла три этапа. Сначала её оценили представители администрации и общественности Геленджика, затем было голосование среди жителей Геленджика, третий этап — всероссийское голосование. Всего, по словам Елены Виноградской, было 15 заявок, до финала дошли три. В результате за туристический бренд новосибирской компании проголосовали больше 10 тысяч человек. 


Как рассказали в агентстве, над новым брендом власти города работали больше полугода. Новую концепцию Геленджика торжественно представят в новогоднюю ночь на главной площади города. 


Недавно новосибирские дизайнеры придумали новый бренд для сибирского курорта Шерегеш, правда, не все его поняли. 

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