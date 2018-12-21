Метель на дорогах: дорожники спасли водителя, застрявшего на трассе

Дорожники 12 раз выезжали на помощь к водителям

К замерзающему водителю выехал экипаж «Новосибирскавтодора»
К замерзающему водителю выехал экипаж «Новосибирскавтодора»


Сегодня днём на федеральной трассе в Татарском районе Новосибирской области сломалась «Газель» — к замерзающему водителю выехал экипаж «Новосибирскавтодора». 


Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник диспетчерского отдела «Новосибирскавтодора» Андрей Берестенко. 


«Погодные условия сами видите какие: температура низкая, усиление ветра и метель. Люди оказываются в некоторых моментах в сложных ситуациях. Прямо сейчас, например, в Татарском районе сломалась "Газель" на трассе. Сейчас она ремонтируется прямо на трассе.


Водитель, когда замерзает, приходит в нашу машину, которая рядом стоит, сел, поболтал, мужики ему что-то подсказали, он согрелся и снова пошёл ремонтировать. Всего с утра нам поступило 12 вызовов с просьбой помочь», — уточнил Андрей Берестенко.


Он заметил, что быстро решить возникшую проблему не всегда получается. 


«Бывает так, что оперативно убрать машинку с трассы не получается. Например, фура, которая слетела в кювет, её же не достанешь, пока полностью не разгрузишь. Или бывает так, что поломка сложная, темнеть начинает. 


Когда быстро разрулить не получается, бывает и так, что некоторые ночуют в кювете», — сказал Андрей Берестенко.


По словам начальника диспетчерского отдела, в случае снегопада, дорожные службы производят патрульную очистку снега в течение всего дня. 


«Есть единая диспетчерская служба (ЕДДС), куда поступают вызовы. Если на 112 ЕДДС поступает вызов, то служба уже сама перенаправляет запрос в один из наших 11 головных филиалов. Дальше мы смотрим, какая из машинок наших находится рядом, связываемся и направляем на помощь водителю», — пояснил Андрей Берестенко.


Машины часто застревают на дорогах по разным причинам, но самыми частыми является потеря управления и замёрзшее топливо. Так, например, 18 декабря полицейские из Новокузнецка помогли дальнобойщику из Новосибирска — его фура застряла поперёк дороги из-за того, что водитель не справился с управлением.

Прочтений: 1655

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено