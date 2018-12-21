Метель на дорогах: дорожники спасли водителя, застрявшего на трассе
Дорожники 12 раз выезжали на помощь к водителям
Сегодня днём на федеральной трассе в Татарском районе Новосибирской области сломалась «Газель» — к замерзающему водителю выехал экипаж «Новосибирскавтодора».
Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник диспетчерского отдела «Новосибирскавтодора» Андрей Берестенко.
«Погодные условия сами видите какие: температура низкая, усиление ветра и метель. Люди оказываются в некоторых моментах в сложных ситуациях. Прямо сейчас, например, в Татарском районе сломалась "Газель" на трассе. Сейчас она ремонтируется прямо на трассе.
Водитель, когда замерзает, приходит в нашу машину, которая рядом стоит, сел, поболтал, мужики ему что-то подсказали, он согрелся и снова пошёл ремонтировать. Всего с утра нам поступило 12 вызовов с просьбой помочь», — уточнил Андрей Берестенко.
Он заметил, что быстро решить возникшую проблему не всегда получается.
«Бывает так, что оперативно убрать машинку с трассы не получается. Например, фура, которая слетела в кювет, её же не достанешь, пока полностью не разгрузишь. Или бывает так, что поломка сложная, темнеть начинает.
Когда быстро разрулить не получается, бывает и так, что некоторые ночуют в кювете», — сказал Андрей Берестенко.
По словам начальника диспетчерского отдела, в случае снегопада, дорожные службы производят патрульную очистку снега в течение всего дня.
«Есть единая диспетчерская служба (ЕДДС), куда поступают вызовы. Если на 112 ЕДДС поступает вызов, то служба уже сама перенаправляет запрос в один из наших 11 головных филиалов. Дальше мы смотрим, какая из машинок наших находится рядом, связываемся и направляем на помощь водителю», — пояснил Андрей Берестенко.
Машины часто застревают на дорогах по разным причинам, но самыми частыми является потеря управления и замёрзшее топливо. Так, например, 18 декабря полицейские из Новокузнецка помогли дальнобойщику из Новосибирска — его фура застряла поперёк дороги из-за того, что водитель не справился с управлением.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова