Жителям микрорайона, которые жаловались на транспорт, подняли тариф на проезд — в два раза

Через Светлый проходит всего 4 маршрута, при этом интервал между рейсами может составлять до 2 часов





Жителям микрорайона «Светлый» под Новосибирском подняли на 100% стоимость проезда по небольшому участку маршрутов общественного транспорта до их посёлка. В конце ноября в «Светлом» собирали подписи за отставку главы Мошковского района из-за нехватки общественного транспорта, после чего на линии стало больше автобусов.





«До станции Мочище мы едем за 11 рублей — раньше было 10, с увеличением тарифа стало 11. Доезжаем до Мочище, там начинается Мошковский район. И за этот путь в 2 км (протяжённость участка составляет примерно 3 км. — Прим. ред.) мы платим 22 рубля, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена Юрьева. — Когда я была на приёме в министерстве транспорта, министр сказал, что проезд будет стоить 11 рублей, и когда его запустили 3 декабря, он действительно стоил 11 рублей. Потом появилось объявление, что с 17 декабря проезд будет 22 рубля, а ввели его с 10 декабря».







Общая стоимость проезда до Новосибирска для жителей «Светлого» сейчас может составлять более 50 рублей. Местные жители написали несколько обращений в различные инстанции, в частности, в прокуратуру и в ФАС. В прокуратуре им сообщили, что направили обращение в департамент по тарифам, в ФАС не нашли нарушений закона.







В региональном минтрансе в ответ на запрос НГС пояснили, что стоимость проезда установлена в соответствии с приказом департамента по тарифам от 13 ноября 2018 года, по которому плата за проезд в пригородном сообщении по межмуниципальным маршрутам должна соответствовать городским тарифам.







«Стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении автомобильным транспортом в соответствии с приказом составляет 22 рубля. Из этого следует, что гражданин, садясь в автобус даже на одну остановку в пригородный автобус, обязан оплатить тариф в размере городского тарифа, то есть проезд должен стоить не менее 22 рублей», — пояснили в ведомстве.







В Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожал с 1 декабря — на 2–3 рубля в зависимости от вида транспорта. Некоторые маршрутки вскоре после этого подорожали сразу на 5 рублей. При этом владельцам карт ЕТК пообещали с начала следующего года вернуть скидку, которая была заморожена в течение года.







Кроме проезда в конце года в Новосибирске подорожали вода, отопление и вывоз мусора.

