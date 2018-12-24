УК оштрафовали на 125 тысяч из-за крыши, которую разобрали для ремонта и бросили

УК «Содружество» не смогла добиться отмены штрафа за невыполненный ремонт, который должны были делать другие





Управляющая компания «Содружество» проиграла в районном суде дело о трещинах на фасаде дома по улице Урицкого,12 — коммунальщикам выписали штраф от ГЖИ на 125 тысяч рублей. В доме долго не начинали делать капремонт, а когда все-таки к нему приступили — бросили, не доделав. О споре с государственной жилищной инспекцией корреспонденту НГС рассказала директор УК «Содружество» Ольга Ракитянская.





«Штраф оставили 125 тысяч и предписание не отменили. Предписание о том, что УК должна отремонтировать фасад и кровлю за счёт средств жителей. Правда, ГЖИ предписание закрыло: написали, что оно выполнено и работы ведутся. Но работы давно закончены и отложены до весны. То есть за трещины на фасаде они нас наказали, а [то,] что дом ушёл в зиму со снятым штукатурным слоем и голым кирпичом, это нормально», — пояснила Ольга Ракитянская. Она подчеркнула, что капремонтом по закону занимается не УК, а региональный фонд ЖКХ.







Дом по улице Урицкого, 12 дожидался ремонта крыши и фасада несколько лет. В 2015 году его включили в программу капремонта, но региональный фонд ЖКХ не мог найти подрядчика и работы снова отложили. Перекрытие крыши и ремонт фасада начались только осенью 2018 года. Через некоторое время рабочие пропали с объекта, оставив крышу разобранной.







В компании «С-2», которая занималась ремонтом, на звонки корреспондента НГС не ответили. Один из жителей дома рассказал, что ремонтники жаловались на задержку зарплаты. Спустя некоторое время рабочие вернулись, но до холодов завершить капремонт не успевали — в итоге дом с частично ободранным фасадом и недоделанной крышей законсервировали до весны.





Начавшийся в доме на Урицкого, 12 ремонт доделать не успели — рабочие пропали, а дом с недоделками законсервировали на зиму





Управляющая компания, как пояснила Ракитянская, не может вмешиваться в процесс капремонта — это может курировать только региональный фонд ЖКХ. Однако ГЖИ, по словам директора «Содружества», решила, что именно УК должна ответить за фасад и крышу.







Корреспондент НГС отправил запрос в ГЖИ: в ведомстве коротко сообщили, что предписание устранить трещины и протечку крыши выдано УК после проверки дома, а штраф наложен из-за невыполнения предписания.





«Санкции <…> предусматривают наложение административного штрафа в размере 250–300 тысяч рублей, а принятие решения об уменьшении размера штрафа до 125 тысяч рублей относится к исключительной компетенции суда. В случае несогласия с вынесенным решением суда управляющая организация вправе обжаловать его в установленном порядке», — сообщалось в ответе на запрос.





Первый заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов заявил корреспонденту НГС, что в протекающей крыше виновата именно УК.





«Управляющая компания должна была поддерживать кровлю до капитального ремонта, даже в тот момент, когда [дом включён в программу и ждёт ремонта]. А когда войдёт подрядная организация, это всё сносится и новое делается. <...> А со штукатуркой... Когда зашёл туда капремонт, это автоматически закрывает [предписание ГЖИ]. Штукатурка отваливаться больше не должна после капитального ремонта», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Кулешов.





В УК корреспонденту НГС пояснили, что с дальнейшими действиями определятся после получения полного текста решения суда.







В начале декабря НГС писал о другом доме с протекающей крышей — жилая пятиэтажка на Солнечногорской, 15 попала в программу капремонта на 2038–2040 годы. Но позднее департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска пообещал ходатайствовать о переносе капремонта этого дома на 2020 год.