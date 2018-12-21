Следователи завели уголовное дело после обрушения стены в школе

Сейчас они допрашивают работников строительной фирмы

Стена в школе рухнула месяц назад — сейчас по этому факту возбудили уголовное дело
Стена в школе рухнула месяц назад — сейчас по этому факту возбудили уголовное дело


Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены в сельской школе.


Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в Следственном комитете РФ.


В ведомстве напомнили, что инцидент произошёл в школе посёлка Чаинка Купинского района.


«По данным следствия, 21 ноября 2018 года около 17 часов во время замены в здании школы работниками одной из строительных организаций деревянных окон на пластиковые, произошло обрушение наружной части стены и плит перекрытия между первым и вторым этажами здания. Пострадавших в результате происшествия нет», — передали в СК.


В ведомстве добавили, что следователи возбудили уголовное дело о «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ» (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, допрашивают руководство и работников строительной фирмы.


В марте стена также обрушилась в Бобровской средней общеобразовательной школе в Сузунском районе — от разрушений на первом этаже здания никто не пострадал

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