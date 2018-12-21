В Новосибирске заметили небольших птиц, которые ночуют в сугробах

В сугробах рябчик не только ночует, но и пережидает сильные морозы





В лесу Академгородка в Советском районе Новосибирска новосибирцы заметили рябчиков, которые на ночь прячутся в сугроб.





Орнитологи рассказали, что рябчик встречается в лесах и парках Новосибирска повсеместно.





«Рябчик — это самый обыкновенный вид для Новосибирска. Птица зимующая, встречается часто во всех лесных массивах Новосибирска. Зимой их можно увидеть сидящими на вершинах берёз, где они объедают берёзовые почки. Ночуют они зимой, как и остальные куриные, в сугробах. <…> Птички на ночь бухаются в сугроб и там спят. Под снегом рябчик не только ночует, но и пережидает снежные морозы. Там, в сугробе, у него гораздо теплее, чем на улице», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.





По её словам, зимой рябчики не образуют больших стайных скоплений, поэтому чаще всего горожане могут заметить по одной-две птице.





«Важно отметить, что в Новосибирске в институте систематики и экологии животных СО РАН активно ведется работа по интродукции рябчиков. На этой птице отрабатываются методики выпуска куриных. <…> Орнитологи за последние несколько лет выпустили большую популяцию рябчиков под Новосибирском. У выпущенных птиц на ногах цветные кольца, они не боятся людей. Так орнитологи смотрят, как птица будет адаптироваться к жизни в зависимости от метода выпуска. Если вы увидели на ноге птицы кольцо, то об этом нужно сообщить в институт систематики и экологии животных СО РАН», — добавила Елена Шнайдер.







Справка: в биологии интродукция — преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания.





В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

