Сибиряки собрали 400 тысяч на операционную для бездомных собак

В последний день неизвестный мужчина сделал крупный взнос — это помогло больнице получить всю сумму

На фото — овчарка Майра тестирует новый противопролежневый матрас





Небольшая группа волонтёров построит в наукограде Кольцово под Новосибирском больницу для бездомных животных. С помощью краудфандинговой площадки за 100 дней им удалось собрать больше 400 тысяч рублей — эти деньги пойдут на оборудование для будущей операционной.







«В самый последний момент нам удалось эту сумму собрать. Мы думали, уже все, не собралось. Но там нас мужчина поддержал. и он в последний день внес примерно несколько десятков тысяч.







Мы купили столы из нержавейки, один смотровой, один операционный, потом носилки, противопролежневые матрасы, матрасы для операций. Ещё успели купить из оборудования шкафы, тоже стол для операций и для инструментов, 10 наборов инструментов для операций и дистиллятор.





Нам остались автоклав, он к нам поедет из Москвы, и сухожар на днях поступит. Мы сотрудничаем с ветеринарами разных клиник, сейчас идут переговоры», — рассказывает руководитель базы реабилитации животных НСО Кольцово Анастасия Батуева.







Сейчас под патронажем базы 50 собак и 20 кошек, но кошек держат на дому участники проекта. Для собак уже построили корпус коридорного типа.





«У нас дни открытых дверей — суббота, воскресенье. Гости гуляют с собаками и участвуют в перевязках, иногда даже в капельницах», — добавила Батуева.





Вчера стало известно, что Сбербанк выделил 100 тысяч рублей для собак-проводников незрячих новосибирцев, которые будут тратиться на медицинское обслуживание животных.