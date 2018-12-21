В Новосибирск привезли пиво, сваренное из ёлки
Пивоварня сделала его совместно с питерской группой, играющей фолк-рок
В новосибирские бары привезли хвойный эль «Тролль во мху»: его сварили с добавлением настоящей хвои в санкт-петербургской пивоварне Knightberg совместно с музыкальной группой «Тролль Гнёт Ель». Процесс варки напитка показали в клипе на песню «Выпей залпом!».
«Особенность напитка в том, что во время варки в него были добавлены еловые лапы и можжевельник. Вообще они сварили это пиво ко Дню Святого Патрика, но мы в продажу взяли в преддверии Нового года. Всё, связанное с ёлками, пихтами, сейчас актуально. Подавать к элю рекомендуется мандарины — это не шутка, это правда», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.
В Новосибирске «Тролль во мху» есть в барах The Rooks, Bootleggers Pub & Shop, «Йохохо» и «Барбара ждёт».
На прошлой неделе в Новосибирск привезли кислое пиво с именем безумного учёного.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова