Беременная чиновница брала взятки за помощь энергетикам — ей дали 3 года колонии

Но в колонию её отправят только тогда, когда её будущему ребёнку исполнится 14 лет

Суд признал бывшую сотрудницу Ростехнадзора виновной во взяточничестве — приговор в законную силу ещё не вступил
Суд признал бывшую сотрудницу Ростехнадзора виновной во взяточничестве — приговор в законную силу ещё не вступил


Сегодня, 21 декабря, суд в Новосибирске приговорил к реальному сроку бывшую сотрудницу Ростехнадзора, которую обвиняли во взяточничестве.


«Окончательно определено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили корреспонденту НГС в Центральном районном суде.


Как рассказала гособвинитель по уголовному делу, помощник прокурора Центрального района Ксения Короед, осуждённая работала в Сибирском управлении Ростехнадзора в должности главного государственного инспектора Новосибирского отдела по надзору за тепловыми станциями, теплогенерирующими установками и сетями котлонадзора.


Изначально сибирячку обвиняли в четырёх взятках (ч. 2 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 185 тысяч рублей, которые, по версии следствия, она получила в период с декабря 2016-го по апрель 2017 года, пояснила Ксения Короед. Как следует из материалов дела, взятки осуждённой давал бывший коллега. К нему или к его жене обращались клиенты — представители разных организаций, которые знали о его связях в Ростехнадзоре. Клиенты просили, чтобы он помог им получить разрешения на допуск тепловых энергоустановок в эксплуатацию.


Осуждённая, по данным гособвинителя, за взятки содействовала в том, чтобы клиенты получили эти разрешения. Согласно материалам дела, она изучала их документы, которые в общем порядке поступали в Ростехнадзор, проверяла, каких бумаг не хватает, и просила отправить ей по электронной почте недостающие документы. В итоге клиенты получали разрешения на допуск в эксплуатацию, а бывший коллега за это рассчитывался с осуждённой, рассказала Ксения Короед.


По её данным, это было выгодно и самому взяткодателю, так как он брал у клиентов больше денег, чем потом передавал сотруднице Ростехнадзора.


Помощник прокурора добавила, что сама осуждённая в суде свою вину отрицала. По её версии, взяток она не брала, а бывший сотрудник Ростехнадзора просто дал ей денег взаймы.


В суде после вынесения приговора корреспонденту НГС сообщили, что осуждённую признали виновной только в трёх эпизодах получения взятки.


Как уточнила Ксения Короед, ещё по одному эпизоду 37-летнюю женщину оправдали, так как в деле не было совокупности доказательств, которые бы подтверждали факт передачи ей 40 тысяч рублей.


В суде пояснили, что осуждённая беременна — указанный в приговоре срок она будет отбывать, когда её будущему ребёнку исполнится 14 лет. В срок отбытия наказания ей зачли время, которое она провела под домашним арестом. Также, согласно приговору, бывшая сотрудница Ростехнадзора должна выплатить штраф — 250 тысяч рублей — и в течение трёх лет не сможет занимать должности на государственной службе, добавили в суде.


На этой неделе в Новосибирске также завершился суд над бывшим инспектором ГИБДД, которого обвиняли в получении взяток за выдачу государственных регистрационных знаков с красивой комбинацией цифр. Экс-полицейский получил условный срок.

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