Спасатели вытащили из заведённой машины двухлетнего ребёнка

Освобождение ребёнка заняло у спасателей полчаса





Утром в пятницу, 21 декабря, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) освободили запертого в машине двухлетнего мальчика.





По информации спасателей, инцидент произошёл на улице Дивногорской в Ленинском районе Новосибирска в 6:35.





«Машина на прогреве стояла. Спустились вниз, ребёнка в машину [посадили], потому что было холодно и ветер был. Ну и пошли обметать снег с машины. А дверь заблокировалась. Машина заведённая стояла, ребёнок родителей видел. Поэтому ничего такого не случилось. Автомобиль деблокировали специальными приспособлениями», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По его словам, за 2018 год количество подобных случаев в Новосибирске заметно увеличилось.





«В этом году это уже седьмой или восьмой раз. В прошлом году было меньше в разы. Может пару-тройку раз, и то в зимнее время. А в этом году это уже в какую-то систему вырастает», — добавил Дмитрий Фокин.





В начале месяца новосибирские спасатели пришли на помощь двухлетнему ребёнку, который оказался заблокирован в машине на парковке ТЦ.