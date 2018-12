Успеть до праздников: 8 поводов выйти из дома в выходные

Если новогодняя суета еще не сразила вас наповал и осталось время на развлечения и отдых, то вы счастливчик. Начиная с этих выходных дружной чередой пойдут корпоративы, но это не значит, что сходить совсем некуда. Мировые звезды готовятся к «Голубому огоньку» и в Сибирь не едут. Ну и не надо — у нас есть свои, и они дают концерт даже под звездным небом. Уже пора написать письмо себе в будущее и заодно прочесть старое и понять, все ли цели были реализованы, — если нет, осталось еще 10 дней, успевайте. В кино не так интересно, но и не совсем скучно — можно посмеяться над полицейскими с Рублёвки и посмотреть прямую трансляцию из Большого театра — в эфире самый новогодний из всех спектаклей.







В преддверии праздников спектакль «Щелкунчик» покажут на большом экране. Впервые прямая трансляция из Большого театра пройдет в Новосибирске. Сюжет сказки хорошо знаком всем с детства и просмотр его перед Новым годом и Рождеством станет настоящим удовольствием для детей и взрослых.











Где: кинотеатр «Победа»

Когда: 23 декабря

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: 450 рублей







Каждый второй обещает с нового года начать жизнь заново. У кого-то получается, а кто-то забывает данное под бой курантов обещание уже 1 января. Если ты не принадлежишь к последним, то приходи в культурный центр «Этаж» на сторителлинг «Всё по Новому». Предлагается всем вместе написать себе письмо, чтобы через год открыть и проверить, все ли вышло так, как планировалось. После можно поделиться самыми необычными историями из жизни про 1 января, если, конечно, вы готовы их озвучить.











Где: культурный центр «Этаж»

Когда: 23 декабря

Во сколько: 18:30

Сколько стоит: вход свободный





То, что нельзя побывать на рок-концерте под звездным небом зимой, — миф. Новосибирская группа So Far As I Know выбрала довольно необычную площадку для презентации своего нового альбома «Fragments: Disclosure». Под куполом планетария музыканты исполнят синглы из нового альбома и свои лучшие хиты.









Где: музей «Планетарий»

Когда: 22 декабря

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 350 рублей







Ещё раз выяснить, почему же «Серёжа очень тупой», можно и в декабре. Необычный спектакль снова покажут в театре «Старый дом». А вы были бы готовы открыть посылку, которую не заказывали, принесенную тремя странными курьерами? Может Серёжа вовсе и не тупой, посмотрите постановку, чтобы разобраться.









Где: театр «Старый дом»

Когда: 23 декабря

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 450 рублей





«Я есть Грут», — если вам знакома эта фраза и более того, она вызывает у вас желание срочно посмотреть всю звездную эпопею и заново пережить приключение дерзкого Енота, Питера Квилла, Гаморы и других героев, приходите в воскресенье смотреть кино. В хобби-центре «Зодиак» покажут сразу обе части «Стражей галактики».











Где: хобби-центр «Зодиак»

Когда: 23 декабря

Во сколько: 14:00

Сколько стоит: вход свободный







В мире кино каждая из новогодних премьер постепенно занимает свою нишу. До главной — «Ёлки. Последние» — нужно подождать еще неделю. Чтобы не упустить новогоднее настроение, можно посмотреть на миловидного Александра Петрова в фильме «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». В канун Нового года отдел полиции, где трудится Гриша Измайлов, хотят закрыть. И чтобы не допустить этого, ему и группе оперативников приходится пойти на крайние меры.

16+











Американская драма о жизни сорокалетней «Воспитательницы» выходит в прокат 20 декабря. Лента рассказывает о том, как однажды главная героиня Лиза открыла в своем воспитаннике талант вундеркинда. Чтобы помочь юному талантливому поэту, Лиза рискует всем — семьей, карьерой и свободой.

18+











Фильм о творчестве знаменитого художника «Клод Моне: Магия воды и света» покажут на большом экране. В ленте представлены богатые коллекции парижских музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан, где выставлены знаменитые полотна художника, но наибольшую ценность представляет усадьба Клода Моне в Живерни. Зрители увидят дом и сад живописца, где родились гениальные произведения, изменившие ход мирового искусства.

16+











Читайте также:

«Это фиаско, братан: 5 самых громких провалов 2018 года, которые мы не забудем»



Среди лузеров оказались некогда успешная компания и гигант мирового масштаба, но им это не помогло.