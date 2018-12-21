У «Победы» появились избушки с баварскими колбасками, чаем из мороженого и мексиканскими блинчиками

Киоски с едой выставлены в четыре ряда — по два с каждой стороны от катка перед кинотеатром





На рождественской ярмарке перед кинотеатром «Победа» в центре Новосибирска начали работу «ресторанные домики». Арендаторами стали новосибирские бары и кафе.







Формально рождественский городок был открыт ещё 16 декабря, однако к этому моменту были готовы не все операторы. Сейчас, по словам представителей «Победы», здесь начали работать уже 6 концепций.







Кофейня «Утровечера» открыла на ярмарке сразу две точки





Как убедился корреспондент НГС, сразу два домика по обеим сторонам небольшого катка в центре заняли точки собственной кофейни «Победы» под названием «Утровечера». Здесь можно купить, например, безалкогольный глинтвейн по 100 рублей за стакан, порцию пельменей (150 рублей) и блины с красной икрой (290 рублей).







Обмотанные гирляндами катушки кабеля не просто украшение — они могут служить столом с табуретом





Maple Tree House отвечает здесь за кофейные напитки. Американо обойдётся в 90 рублей, обычные капучино или латте — в 110 рублей, а кофейные коктейли с добавками (лаванда, цитрусовая цедра и другие) — в 150 рублей. Здесь же предлагают сэндвичи и пончики.







Здесь же выставлены разной степени оригинальности столы и лавки, чтобы перекусить на открытом воздухе





Точка под названием Koket berry, которую открыли владельцы марки мороженого, предлагают скандинавские чаи (клубника с базиликом, клюква с апельсином, облепиха с розмарином и другие вкусы). Одна порция стоит 105 рублей.







Порция карривурст (сосиска с соусом карри) и картошки фри в баре FRY





Более основательную еду предлагает точка открытого в этом году бара FRY. Здесь можно заказать порцию баварских колбасок за 150 рублей или чашку супа за 100 рублей. Здесь тоже варят глинтвейн (150 рублей за настоящий и 100 за безалкогольный).







Порция такос в Taqueria del centro





Любителей экзотики заманивает к себе точка Taqueria del centro. Само заведение расположено в соседнем доме, но находится в подвале. Здесь готовят такос (открытые мексиканские блинчики с начинкой из смеси овощей и мяса) и буритос (аналог шаурмы). Порция стоит от 150 рублей.







Конфеты ручной работы «Ново-Николаевского шоколадного дома Бриля»





Шоколадный дом «Бриль» торгует шоколадными фигурками, сувенирными плитками и другими сладостями. Всё это делается в новосибирской мастерской компании, которая расположена за оперным театром.







Эта конструкция представляет собой вход в нору, где обитает хоббит, — в неё нельзя зайти, но можно подглядывать за существами в глазок





Кроме еды и напитков на ярмарке перед «Победой» можно купить настольные игры компании «Мосигра» и арендовать коньки.







Самые яркие и красивые новогодние городки по традиции появляются в центре города. Но жители левобережья в этом году решили создать себе новогоднее настроение своими силами — получилось немного странно, зато от души.