Новосибирцы собрали деньги на билет на «Формулу-1» для инвалида — эта поездка изменила его жизнь

Поездка в Сочи стала для Александра Иванова стимулом сделать свою жизнь лучше





В августе новосибирцы собрали более 100 тысяч рублей на исполнение мечты Александра Иванова, который всю жизнь прикован к инвалидной коляске, — вместе с благотворительным фондом «Спорту место» Александр побывал на всемирной серии гонки «Формула-1» в Сочи.





После поездки 27-летний Александр Иванов решил изменить свою жизнь — он вернулся в школу, чтобы получить аттестат, и уже выступил на соревнованиях по пауэрлифтингу. Он занимается жимом штанги лёжа.





«В первое время я приехал и долго не мог войти в свой домашний климат. Но понял, что в дальнейшей жизни мне нужна аттестация, чтобы устроиться на работу», — рассказал корреспонденту НГС Александр Иванов.





Александр Иванов из-за болезни вынужден жить в Обском психоневрологическом интернате, хотя у него никогда не было проблем с ментальным здоровьем — вскоре после рождения у него диагностировали спинномозговую грыжу, и обе ноги пришлось ампутировать. Александр давно увлекается гонками. Когда он однажды ездил с волонтёрами «Спорту место» на картинг и дрифт, то признался, что хотел бы хоть раз вживую увидеть «Формулу-1». В исполнение своей мечты он не верил и считал, что для инвалида без родителей это невероятно. Волонтёры «Спорту место» решили исполнить мечту Александра и собрали деньги на поездку в Сочи.





«Время от времени он тренировался, но после поездки он взбодрился, за учёбу взялся, воспрянул духом», — похвастался успехами подопечного директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.





Фонд «Спорту место» уже несколько лет подряд помогает детям с ДЦП встать на ноги — один из волонтеров пожертвовал ради этого наследством.