Фото: армейский спецназ устроил перестрелку из пулемётов и гранатомётов с ненастоящими боевиками

Для разведки спецназ использовал беспилотник





Под Новосибирском прошли учения спецназа Центрального военного округа — военные провели занятия по уничтожению условных боевиков. Учения проходили в мороз и сильный снегопад.





По информации пресс-службы ЦВО, занятия спецназа проходили на полигоне Шилово 19 декабря.





«По замыслу тактико-специального учения, армейская авиация засекла передвижение групп "боевиков" в лесистой местности, которые продвигались к населенному пункту. Разведчики были подняты по тревоге и совершили рейд в указанный район, где с помощью беспилотного летательного аппарата "Гранат-4" провели доразведку, вычислив бандгруппы. Военнослужащие организовали засаду и уничтожили условного противника», — рассказали в пресс-службе ЦВО.





Спецназовцы устроили засаду, чтобы уничтожить условных боевиков





Во время занятий спецназовцы стреляли из автоматов АК-74, пулемётов «Печенег», а также из гранатомётов АГС-17 и РПГ-26. Огневую поддержку спецназу оказывали бронеавтомобили «ТигрМ-СпН». Всего в учениях приняли участие около 500 человек и больше 100 единиц боевой техники





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В мае под Новосибирском прошли масштабные сборы военных Центрального военного округа. Военные впервые отработали на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.

