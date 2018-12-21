В пожаре на Бориса Богаткова погиб человек

Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек





Утром 21 декабря в девятиэтажке на Бориса Богаткова случился пожар — спасатели эвакуировали из горящего дома 15 человек.





По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился по адресу Бориса Богаткова, 208/1 в Октябрьском районе Новосибирска.





«Пожарные выехали в 6:11, прибыли на место в 6:21. Горела двухкомнатная квартира, расположенная на четвёртом этаже. По прибытию главной задачей было проведение эвакуации, так как дымом была заполнена лестничная клетка. Квартира горела по всей площади, была высокая температура, сильное задымление в подъезде. Двумя звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных масок были эвакуированы 15 человек, в том числе один ребёнок», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.





По его словам, в тушении пожара были задействованы 4 автоцистерны, пожарная автолестница, штабной автомобиль и компрессорная станция.





Людей выводили из горящего подъезда с помощью спасательных масок





В СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что в пожаре погиб один человек.



«В настоящее время на месте работают следователи следственного комитета России. Сейчас следственным отделом организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Место происшествия осматривается», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления следственного комитета.





Накануне, 20 декабря, случился пожар в квартире пятиэтажки на улице Ватутина: из окна горящей квартиры выпрыгнули двое детей. С места происшествия их доставили в больницу.