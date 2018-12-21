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Из-за повреждённого кабеля на площади Маркса погасли светофоры

Сейчас аварийная бригада пытается восстановить их работу

Также сегодня в течение дня не будут работать светофоры на перекрёстке Котовского и Пермитина
Также сегодня в течение дня не будут работать светофоры на перекрёстке Котовского и Пермитина


На перекрёстке проспекта Карла Маркса и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры.


«Повреждение кабеля неустановленными лицами», — рассказали корреспонденту НГС о причине отключения в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


В СМЭУ добавили, что заявка о сбое в работе светофора поступила сегодня утром. Бригада уже выехала на место и приступила к ремонтно-восстановительным работам.


Также, по информации учреждения, сегодня с 10:00 до 16:00 не будут работать светофоры на перекрёстке Пермитина и Котовского. Это связано с плановыми работами «Электросетей», добавили в СМЭУ.


В начале этой недели не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.

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