Пьяный водитель «Форда» устроил ночное ДТП на проспекте Дзержинского: пострадали два пассажира

Автоинспекторы составили на водителя протокол за езду в пьяном виде





В ночь на пятницу, 21 декабря, пьяный водитель «Форд Фокус» врезался в ограждение рядом с «Берёзовой рощей»: травмы получили два пассажира.







ДТП случилось в 00:55 напротив дома № 1/3 на проспекте Дзержинского, рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.







По её данным, 26-летний водитель «Форд Фокус» ехал по проспекту Дзержинского со стороны Гоголя в направлении Красина. «В пути следования <…> не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — металлическое ограждение», — описала аварию инспектор.







По её словам, в аварии пострадали два пассажира «Форда». 24-летний мужчина получил сотрясение мозга и сломал правую ключицу. У 23-летней пассажирки — сотрясение головного мозга.







Сам водитель не пострадал. Автоинспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), добавила Юлия Ракунова.







Машина врезалась в ограждение возле «Берёзовой рощи»





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