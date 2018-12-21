подробности

Пьяный водитель «Форда» устроил ночное ДТП на проспекте Дзержинского: пострадали два пассажира

Машина врезалась в ограждение возле «Берёзовой рощи»

Автоинспекторы составили на водителя протокол за езду в пьяном виде
Автоинспекторы составили на водителя протокол за езду в пьяном виде


В ночь на пятницу, 21 декабря, пьяный водитель «Форд Фокус» врезался в ограждение рядом с «Берёзовой рощей»: травмы получили два пассажира.


ДТП случилось в 00:55 напротив дома № 1/3 на проспекте Дзержинского, рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


По её данным, 26-летний водитель «Форд Фокус» ехал по проспекту Дзержинского со стороны Гоголя в направлении Красина. «В пути следования <…> не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — металлическое ограждение», — описала аварию инспектор.


По её словам, в аварии пострадали два пассажира «Форда». 24-летний мужчина получил сотрясение мозга и сломал правую ключицу. У 23-летней пассажирки — сотрясение головного мозга.


Сам водитель не пострадал. Автоинспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), добавила Юлия Ракунова.


Машина врезалась в ограждение возле «Берёзовой рощи»
Машина врезалась в ограждение возле «Берёзовой рощи»


В начале этой недели Hyundai Solaris улетел в кювет и врезался в фонарный столб после удара о большегруз на трассе Р-256 — в ДТП пострадал водитель легкового авто.

Прочтений: 4149

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено