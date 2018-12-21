Названа сфера с самым серьёзным ростом зарплат за год
Аналитики рассказали, сколько получают новосибирцы и как их заработки изменились за 12 месяцев
За год средняя начисленная зарплата в Новосибирской области увеличилась на 8,1%.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размеры зарплат в январе – октябре 2017 и 2018 годов.
Самыми состоятельными по итогам 10 месяцев уходящего года оказались работники финансового и страхового сектора. Именно в этой сфере статистики обнаружили самый высокий уровень средних зарплат —
В целом по области средняя зарплата достигла
Самые маленькие зарплаты — на производстве кожи и кожаных изделий (
Ранее стало известно, что к началу декабря предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 16,8 миллиона рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова