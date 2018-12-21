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Названа сфера с самым серьёзным ростом зарплат за год

Аналитики рассказали, сколько получают новосибирцы и как их заработки изменились за 12 месяцев

Лидером по размеру средних зарплат оказалась сфера финансов и страхования
Лидером по размеру средних зарплат оказалась сфера финансов и страхования


За год средняя начисленная зарплата в Новосибирской области увеличилась на 8,1%.


К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размеры зарплат в январе – октябре 2017 и 2018 годов.


Самыми состоятельными по итогам 10 месяцев уходящего года оказались работники финансового и страхового сектора. Именно в этой сфере статистики обнаружили самый высокий уровень средних зарплат — 64 353 рубля в месяц. На 2-м месте оказалась сфера информации и связи (52 998 рублей). Также в тройке лидеров — сфера производства кокса и нефтепродуктов, работникам которой в январе – октябре 2018 года начислили в среднем по 50 621 рублю в месяц.


В целом по области средняя зарплата достигла 34 339 рублей, увеличившись на 8,1 % по сравнению с январём – октябрём 2017 года.


Самые маленькие зарплаты — на производстве кожи и кожаных изделий (12 629 рублей), за год размер среднего заработка в этой отрасли сократился на 5,8%. Лидером по росту заработков оказалась сфера производства изделий из текстиля: зарплаты в этой отрасли за год выросли на 26,3%, но при этом всё равно оказались на уровне ниже среднего — 16 196 рублей.


Ранее стало известно, что к началу декабря предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 16,8 миллиона рублей.

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