В мобильном приложении Яндекс.Метро появилась схема новосибирского метрополитена

Компания «Яндекс» обновила приложение, добавив в него шесть новых городов

Пока приложение обновилось только у пользователей iPhone
Пока приложение обновилось только у пользователей iPhone


Компания «Яндекс» добавила Новосибирск в список городов мобильного приложения Яндекс.Метро. Теперь новосибирцы могут посмотреть схему метрополитена на своём смартфоне и спланировать поездку на метро.  


Как сообщает интернет-издание vc.ru., приложение обновилось 20 декабря у пользователей iPhone, версия для Android появится в ближайшее время. 


Раньше из российских городов были доступны только Москва и Санкт-Петербург, после обновления, помимо Новосибирска, появились новые города: Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и Волгоград. 


Для каждой станции метро в приложении есть отдельная карточка, где можно посмотреть время работы и предупреждения о ремонте. Также на схеме отображаются железнодорожные и автобусные вокзалы, аэропорты и переходы между станциями.  


Для каждой станции метро предусмотрена карточка со временем работы
Для каждой станции метро предусмотрена карточка со временем работы


Ранее НГС писал о том, что сервис Яндекс.Такси вводит для своих водителей систему слежения за скоростным режимом — нарушителей будут блокировать в сервисе, в том числе в Новосибирске. 

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