Новосибирская область заняла 4-е место по продажам автомобилей с пробегом

Аналитики подсчитали, что на 1000 жителей региона приходится 44 реализованных автомобиля с пробегом

Как отмечают аналитики, в сибирском регионе традиционно высока доля вторичного рынка
Как отмечают аналитики, в сибирском регионе традиционно высока доля вторичного рынка


Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок автомобилей за 11 месяцев 2018 года и составили рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей на 1000 жителей. Исследование охватывало как новые, так и поддержанные машины.


Новосибирская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов с наибольшим числом проданных автомобилей с пробегом — с показателем 44 автомобиля на 1000 жителей. 


«Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 42 регионах России эта величина превышает средний результат по стране — 34 экземпляра на 1000 человек. В лидерах здесь находятся Приморье и Камчатка, где на 1000 жителей приходится 51 реализованный автомобиль с пробегом. Кроме дальневосточных и сибирских регионов, в которых традиционно высока доля вторичного рынка, в ТОП-10 по этому показателю также вошли Краснодарский край и Северная Осетия (по 43 шт.)», — сообщается на официальном сайте агентства «Автостат».


В лидерах — Приморье и Камчатка, где на 1000 жителей приходится 51 реализованный автомобиль
В лидерах — Приморье и Камчатка, где на 1000 жителей приходится 51 реализованный автомобиль


По данным аналитического агентства, меньше всего подержанных автомобилей на 1000 жителей за 11 месяцев нынешнего года продано на Чукотке — всего лишь 18 экземпляров. На втором месте находится Москва с показателем 21 автомобиль. 


В ноябре аналитики «Автостата» назвали регионы с самыми большими объёмами продаж в январе–сентябре 2018 года — тогда Новосибирская область заняла первое место по количеству проданных подержанных машин

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