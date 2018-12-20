Новосибирская область заняла 4-е место по продажам автомобилей с пробегом

Как отмечают аналитики, в сибирском регионе традиционно высока доля вторичного рынка





Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок автомобилей за 11 месяцев 2018 года и составили рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей на 1000 жителей. Исследование охватывало как новые, так и поддержанные машины.





Новосибирская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов с наибольшим числом проданных автомобилей с пробегом — с показателем 44 автомобиля на 1000 жителей.







«Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 42 регионах России эта величина превышает средний результат по стране — 34 экземпляра на 1000 человек. В лидерах здесь находятся Приморье и Камчатка, где на 1000 жителей приходится 51 реализованный автомобиль с пробегом. Кроме дальневосточных и сибирских регионов, в которых традиционно высока доля вторичного рынка, в ТОП-10 по этому показателю также вошли Краснодарский край и Северная Осетия (по 43 шт.)», — сообщается на официальном сайте агентства «Автостат».





В лидерах — Приморье и Камчатка, где на 1000 жителей приходится 51 реализованный автомобиль





По данным аналитического агентства, меньше всего подержанных автомобилей на 1000 жителей за 11 месяцев нынешнего года продано на Чукотке — всего лишь 18 экземпляров. На втором месте находится Москва с показателем 21 автомобиль.







В ноябре аналитики «Автостата» назвали регионы с самыми большими объёмами продаж в январе–сентябре 2018 года — тогда Новосибирская область заняла первое место по количеству проданных подержанных машин.