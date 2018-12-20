Селфи с оленем и рэп Деда Мороза: фоторепортаж с открытия снежного городка в центре Новосибирска

На открытие ледового городка приехали даже олени





Вечером 20 декабря на площади Ленина в Новосибирске открылся новогодний ледовый городок — НГС публикует лучшие фотографии с праздника.







Ледовый городок открылся сегодня в 19:00 — из-за морозов (–24 градуса с ветром) на праздник пришло меньше людей, чем ожидали власти. Десятки новосибирцев, включая собирающихся танцевать детей-артистов в ярких костюмах, обступили ёлку со сценой, а ещё столько же решили понаблюдать за праздником из магазина косметики неподалёку.







Во время открытия была морозная погода — так что желающих отметить праздник было не очень много





Оформление городка посвящено театральной теме





Ледовые фигуры стоили бюджету около 3,6 миллиона рублей





«У нас Дедушка Мороз где-то ходит вокруг ёлки, позовём, да? Олени-то стоят, значит, он здесь, это точно! Мы просили, чтобы был мороз, чтобы была сибирская зима, но переборщил, маленько переборщил. Договоримся, чтобы ребята не поморозились, в ночь на Новый год, Дедушка Мороз, давай помягче, чуть-чуть потеплее, пусть будет зима, но не –30!» — сказал со сцены мэр Анатолий Локоть и объявил городок открытым.







Городок открыли мэр Анатолий Локоть и министр культуры Игорь Решетников





Самые смелые горожане подходили близко к оленям — ради фото





В честь открытия маленькие артисты и Дед Мороз взялись за руки и стали водить хоровод вокруг сцены — под неожиданный трек молодого рэпера, которого объявили как родственника Деда Мороза (отрывок видео можно посмотреть здесь).







Большой хоровод водили под рэп о Новом годе





Артисты убедительно делали вид, что не мёрзнут





Власти со сцены попросили Деда Мороза, чтобы зима не была такой холодной, как сегодня





Как ранее рассказывали в мэрии, в этом году городок оформлен в театральном стиле, поскольку 2019-й объявлен Годом театра, поэтому горка, ледяные стены и фигуры украшены соответствующе — на возведение этих скульптур потратили около 3,6 миллиона рублей.







Ледовый городок будет открыт каждый день





В дни каникул обещают развлекательные программы с участием артистов





Вход в городок бесплатный





В морозный вечер после открытия ледовый городок пользовался не слишком большой популярностью у прохожих с детьми. Артисты, одетые в костюмы ёлки, новогодних игрушек и Снежной королевы, тщетно пытались привлечь внимание тех, кто случайно забрёл на праздник, но попытался скрыться в тёплом метро.







Прохожие гадали, кого изображают артисты, — это оказались новогодние игрушки





В саму новогоднюю ночь в ледовом городке будет праздник и салют





По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода не порадует тех, кто хотел погулять в открывшемся ледовом городке. Как сообщили в МЧС, 21 и 22 декабря ожидаются снег, метели и сильные заносы на дорогах. Помимо этого, будет сильная гололедица и резкое похолодание — настоящий арктический холод.







Сегодня, несмотря на морозы, в Новосибирске открылся альтернативный снежный городок — свинский, с гигантской атомной подлодкой и бледной Снегурочкой.

