фоторепортаж

Селфи с оленем и рэп Деда Мороза: фоторепортаж с открытия снежного городка в центре Новосибирска

Сибиряки замерзали, но пытались танцевать под новогодние песни

На открытие ледового городка приехали даже олени
На открытие ледового городка приехали даже олени


Вечером 20 декабря на площади Ленина в Новосибирске открылся новогодний ледовый городок — НГС публикует лучшие фотографии с праздника.


Ледовый городок открылся сегодня в 19:00 — из-за морозов (–24 градуса с ветром) на праздник пришло меньше людей, чем ожидали власти. Десятки новосибирцев, включая собирающихся танцевать детей-артистов в ярких костюмах, обступили ёлку со сценой, а ещё столько же решили понаблюдать за праздником из магазина косметики неподалёку. 


Во время открытия была морозная погода — так что желающих отметить праздник было не очень много
Во время открытия была морозная погода — так что желающих отметить праздник было не очень много


Оформление городка посвящено театральной теме
Оформление городка посвящено театральной теме


Ледовые фигуры стоили бюджету около 3,6 миллиона рублей
Ледовые фигуры стоили бюджету около 3,6 миллиона рублей


«У нас Дедушка Мороз где-то ходит вокруг ёлки, позовём, да? Олени-то стоят, значит, он здесь, это точно! Мы просили, чтобы был мороз, чтобы была сибирская зима, но переборщил, маленько переборщил. Договоримся, чтобы ребята не поморозились, в ночь на Новый год, Дедушка Мороз, давай помягче, чуть-чуть потеплее, пусть будет зима, но не –30!» — сказал со сцены мэр Анатолий Локоть и объявил городок открытым.


Городок открыли мэр Анатолий Локоть и министр культуры Игорь Решетников
Городок открыли мэр Анатолий Локоть и министр культуры Игорь Решетников


Самые смелые горожане подходили близко к оленям — ради фото
Самые смелые горожане подходили близко к оленям — ради фото


В честь открытия маленькие артисты и Дед Мороз взялись за руки и стали водить хоровод вокруг сцены — под неожиданный трек молодого рэпера, которого объявили как родственника Деда Мороза (отрывок видео можно посмотреть здесь).


Большой хоровод водили под рэп о Новом годе
Большой хоровод водили под рэп о Новом годе


Артисты убедительно делали вид, что не мёрзнут
Артисты убедительно делали вид, что не мёрзнут


Власти со сцены попросили Деда Мороза, чтобы зима не была такой холодной, как сегодня
Власти со сцены попросили Деда Мороза, чтобы зима не была такой холодной, как сегодня


Как ранее рассказывали в мэрии, в этом году городок оформлен в театральном стиле, поскольку 2019-й объявлен Годом театра, поэтому горка, ледяные стены и фигуры украшены соответствующе — на возведение этих скульптур потратили около 3,6 миллиона рублей.


Ледовый городок будет открыт каждый день
Ледовый городок будет открыт каждый день


В дни каникул обещают развлекательные программы с участием артистов
В дни каникул обещают развлекательные программы с участием артистов


Вход в городок бесплатный
Вход в городок бесплатный


В морозный вечер после открытия ледовый городок пользовался не слишком большой популярностью у прохожих с детьми. Артисты, одетые в костюмы ёлки, новогодних игрушек и Снежной королевы, тщетно пытались привлечь внимание тех, кто случайно забрёл на праздник, но попытался скрыться в тёплом метро.


Прохожие гадали, кого изображают артисты, — это оказались новогодние игрушки
Прохожие гадали, кого изображают артисты, — это оказались новогодние игрушки


В саму новогоднюю ночь в ледовом городке будет праздник и салют  
В саму новогоднюю ночь в ледовом городке будет праздник и салют 


По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода не порадует тех, кто хотел погулять в открывшемся ледовом городке. Как сообщили в МЧС, 21 и 22 декабря ожидаются снег, метели и сильные заносы на дорогах. Помимо этого, будет сильная гололедица и резкое похолодание — настоящий арктический холод.


Сегодня, несмотря на морозы, в Новосибирске открылся альтернативный снежный городок — свинский, с гигантской атомной подлодкой и бледной Снегурочкой.

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