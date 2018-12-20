Хоккей: «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» третий раз в сезоне
Матч проходил в Новосибирске в ЛДС «Сибирь»
Сегодня, 20 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» со счётом 4:3.
Счёт на 8-й минуте игры открыли гости: нападающий ХК «Амур» Томаш Зогорна метким броском поразил ворота Алексея Красикова.
Во втором тайме сибиряки взяли реванш за пропущенную шайбу. На 22-й минуте ворота хабаровчан поразил Александр Шаров. Спустя несколько минут шайбой отличился и молодой нападающий Никита Михайлов, который в большинстве забил гол на 26-й минуте матча.
В конце третьего периода хабаровчане оставили свои ворота пустыми и, воспользовавшись численным преимуществом, забили третью шайбу в ворота «Сибири». Автором гола стал Александр Кузнецов.
Недавно НГС взял интервью у талисмана хоккейной «Сибири»: маскот оказался банковским клерком, который любит детей и не умеет кататься на коньках.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео video.khl.ru