подробности

Хоккей: «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» третий раз в сезоне

Матч проходил в Новосибирске в ЛДС «Сибирь»

Последнюю шайбу новосибирцы пропустили за секунду до конца матча
Последнюю шайбу новосибирцы пропустили за секунду до конца матча


Сегодня, 20 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» со счётом 4:3.


Счёт на 8-й минуте игры открыли гости: нападающий ХК «Амур» Томаш Зогорна метким броском поразил ворота Алексея Красикова.

Во втором тайме сибиряки взяли реванш за пропущенную шайбу. На 22-й минуте ворота хабаровчан поразил Александр Шаров. Спустя несколько минут шайбой отличился и молодой нападающий Никита Михайлов, который в большинстве забил гол на 26-й минуте матча.

В конце третьего периода хабаровчане оставили свои ворота пустыми и, воспользовавшись численным преимуществом, забили третью шайбу в ворота «Сибири». Автором гола стал Александр Кузнецов.



Недавно НГС взял интервью у талисмана хоккейной «Сибири»: маскот оказался банковским клерком, который любит детей и не умеет кататься на коньках. 

Прочтений: 1926

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено