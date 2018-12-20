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Врачи рассказали о состоянии двух детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры на Ватутина

С места происшествия детей увезли в больницу

Прыгающих из окна детей ловили взрослые
Прыгающих из окна детей ловили взрослые


В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, в каком состоянии находятся дети, которые выпрыгнули из окна горящей квартиры на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска.


Пожар в пятиэтажном доме случился днём 20 декабря.


В пресс-службе минздрава Новосибирской области рассказали, что детей, пострадавших в пожаре, увезли в больницу. «Мальчик в удовлетворительном состоянии, девочка [в состоянии] средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.


По информации спасателей ГУ МЧС по Новосибирской области, двое детей были дома одни. Во время пожара они выпрыгнули из окна квартиры.


«Дети были одни дома. Начался пожар, они выбрались в окно и стали звать на помощь. Взрослые им сказали прыгать и приготовились ловить их. Мальчик прыгнул почти сразу, но был звук удара. Наверное, пока летел — ударился. А девочка боялась прыгнуть, но потом прыгнула её поймали и сразу в скорую отнесли, оказали первую помощь», — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия Соня.

В МЧС также добавили, что во время пожара из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Медицинская помощь никому из них не понадобилась. 



Сегодня, 20 декабря, на территории завода в Коченёво Новосибирской области случился крупный пожар: директор предприятия предположил, что пожар начался из-за поджога.

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