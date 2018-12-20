Три новосибирских вуза попали в мировой рейтинг по гуманитарным наукам

Рейтинг RUR World University Rankings составляется с 2010 года





Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный университет экономики и управления вошли в рейтинг лучших мировых вузов, в которых изучают и преподают гуманитарные науки.





Рейтинг мировых вузов составлен RUR World University Rankings.





В общем зачете НГУ занял 267-е место, а НГТУ впервые за свою историю попал на 448-ю позицию. До этого НГТУ никогда не попадал в рейтинг лучших вузов по гуманитарным наукам. НГУЭУ занял в рейтинге 769-е место.





Всего в рейтинге 783 университета со всего мира, 25 из которых представляют Россию. Рейтинг RUR World University Rankings составляется с 2010 года.





При составлении рейтинга учитывались различные показатели, условно разбитые на четыре направления: обучение, исследования, международное разнообразие и финансовая устойчивость. Эксперты оценивали обучение в вузе, объём научных исследований, доход, полученный от них, то, насколько активно публикуются учёные и насколько эффективно развивается международное сотрудничество.





В конце октября НГУ попал в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019 — в мировом рейтинге новосибирский университет занял 433-е место из 1250 вузов.

