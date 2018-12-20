В свинском городке на левом берегу появилась гигантская атомная подлодка и бледная Снегурочка
Успех первых скульптур вдохновил создателей на новые творческие подвиги
Вечером 20 декабря торжественно открыли снежный городок во дворе на пересечении улиц Степной и Костычева в Ленинском районе Новосибирска. Жители возвели здесь из снега больше 10 фигур.
Первая фигура из снега появилась во дворе дома
Сегодня вечером корреспондент НГС начитал тут больше 10 скульптур разного размера, не считая масштабной ледяной горки и катка. Для того чтобы отметить завершение работ, жители окрестных домов устроили небольшой праздник с цветомузыкой, танцами и угощениями.
Сердцевиной композиции стали фигуры трех свинов: к первому (в «мерседесе») добавилась одна стоящая фигура и слепленный почти в натуральную величину «гелендваген», из которого с водительского места выглядывал третий свин.
Чуть поодаль на трёх свиней боязливо поглядывал Серый Волк. Как пояснил создатель композиции Олег Попов, по замыслу автора идеи и мецената, финансировавшего арт-проект, по имени Женя, свиньи — это выросшие и возмужавшие три поросёнка из известной сказки.
«Поросята стали взрослыми, и теперь волк их шугается», — говорит Олег Попов.
Кроме заматеревших поросят с запуганным волком во дворе появились и более привычные скульптуры: Водяной из мультфильма «Летучий корабль», Дед Мороз со Снегурочкой, Емеля на печи, Баба-яга и т. д.
Но самой неожиданной скульптурой, которая к тому же появилась тут последней, стала огромная, длиной порядка 15 метров, подводная лодка. Сама лодка покрашена в чёрный цвет, а на её рубке желтой краской изображен герб России и нанесён порядковый номер К-537 и название «Новосибирск».
Такая лодка действительно строится сейчас на верфях в Архангельской области.
«Политики решили подпустить», — одобрительно улыбаясь, заметил проходящий мимо житель соседнего дома.
Участники праздника, преимущественно женщины пенсионного возраста, тем временем задорно плясали в переливающихся огнях цветомузыки. Нормального освещения во дворе нет, поэтому действие издалека напоминало дискотеку.
Главную городскую ёлку открыли сегодня и на площади Ленина. Ледовый городок начал работу сегодня в 19:00 с праздничным концертом и большим хороводом.
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Стас Соколов
Фото автора