В свинском городке на левом берегу появилась гигантская атомная подлодка и бледная Снегурочка

Фигура на переднем плане — судя по всему, Снегурочка. Вместе с подводной лодкой на фоне деревянного барака она выглядит не так уж и странно





Вечером 20 декабря торжественно открыли снежный городок во дворе на пересечении улиц Степной и Костычева в Ленинском районе Новосибирска. Жители возвели здесь из снега больше 10 фигур.







Первая фигура из снега появилась во дворе дома № 13 на улице Костычева в конце ноября. Это был одетый в пальто свин, стоящий у чёрной машины, напоминающей «Мерседес». Как позже выяснилось, свин с «мерседесом» был только частью куда более масштабной композиции.





Жители окрестных домов решили организовать себе праздник собственными силами





Сегодня вечером корреспондент НГС начитал тут больше 10 скульптур разного размера, не считая масштабной ледяной горки и катка. Для того чтобы отметить завершение работ, жители окрестных домов устроили небольшой праздник с цветомузыкой, танцами и угощениями.







У скульптуры Серого Волка, который так и не смог съесть трёх поросят, очень взволнованный вид





Сердцевиной композиции стали фигуры трех свинов: к первому (в «мерседесе») добавилась одна стоящая фигура и слепленный почти в натуральную величину «гелендваген», из которого с водительского места выглядывал третий свин.







Создатель снежных скульптур — местный житель Олег Попов





Чуть поодаль на трёх свиней боязливо поглядывал Серый Волк. Как пояснил создатель композиции Олег Попов, по замыслу автора идеи и мецената, финансировавшего арт-проект, по имени Женя, свиньи — это выросшие и возмужавшие три поросёнка из известной сказки.







«Поросята стали взрослыми, и теперь волк их шугается», — говорит Олег Попов.







Баба-яга выглядит опечаленной





Кроме заматеревших поросят с запуганным волком во дворе появились и более привычные скульптуры: Водяной из мультфильма «Летучий корабль», Дед Мороз со Снегурочкой, Емеля на печи, Баба-яга и т. д.







Подводная лодка покрашена только с одной стороны





Но самой неожиданной скульптурой, которая к тому же появилась тут последней, стала огромная, длиной порядка 15 метров, подводная лодка. Сама лодка покрашена в чёрный цвет, а на её рубке желтой краской изображен герб России и нанесён порядковый номер К-537 и название «Новосибирск».







Такая лодка действительно строится сейчас на верфях в Архангельской области.





«Политики решили подпустить», — одобрительно улыбаясь, заметил проходящий мимо житель соседнего дома.







Помимо чисто художественных произведений создатель зимнего городка соорудил вполне практичную ледяную горку, на которой с энтузиазмом уже катаются дети





Участники праздника, преимущественно женщины пенсионного возраста, тем временем задорно плясали в переливающихся огнях цветомузыки. Нормального освещения во дворе нет, поэтому действие издалека напоминало дискотеку.







В центре двора над собранием очень разных снежных скульптур возвышается новогодняя ёлка, которая соединяет городок в единое целое





Главную городскую ёлку открыли сегодня и на площади Ленина. Ледовый городок начал работу сегодня в 19:00 с праздничным концертом и большим хороводом.