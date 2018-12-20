Пешеход погибла под колёсами «Форда» недалеко от Троицкого сквера
ДТП случилось на улице Танкистов в Ленинском районе города
Днём 20 декабря в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Ford Focus сбил пешехода — от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 16:20 рядом с Троице-Владимирским собором.
«В 16:20 водитель, женщина 1993 года рождения, двигалась на автомобиле Ford Focus по улице Танкистов со стороны улицы Бийской в сторону улицы Связистов. В пути следования у дома
По его словам, от полученных травм переходившая дорогу женщина скончалась.
«Женщине на вид около 65 лет. Неустановленная. Документов при себе у неё не было», — добавил Константин Шкабарня.
В начале месяца водитель «Пежо» сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе в посёлке Линёво. Позже её вывели из состояния искусственной комы — о состоянии пострадавшей рассказал её отец.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Константином Шкабарнёй