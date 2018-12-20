Пешеход погибла под колёсами «Форда» недалеко от Троицкого сквера

ДТП случилось на улице Танкистов в Ленинском районе города

За рулём иномарки была 25-летняя девушка с пятилетним стажем вождения





Днём 20 декабря в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Ford Focus сбил пешехода — от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 16:20 рядом с Троице-Владимирским собором.





«В 16:20 водитель, женщина 1993 года рождения, двигалась на автомобиле Ford Focus по улице Танкистов со стороны улицы Бийской в сторону улицы Связистов. В пути следования у дома № 21 на улице Танкистов она совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.





По его словам, от полученных травм переходившая дорогу женщина скончалась.





«Женщине на вид около 65 лет. Неустановленная. Документов при себе у неё не было», — добавил Константин Шкабарня.





В начале месяца водитель «Пежо» сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе в посёлке Линёво. Позже её вывели из состояния искусственной комы — о состоянии пострадавшей рассказал её отец.

