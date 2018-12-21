Закашляли к Новому году: десятки новосибирцев подхватили опасный зимний вирус

По словам врачей, этой зимой пока нет тяжёлых форм болезни

Врачи зарегистрировали 21 случай заболевания гриппом в Новосибирской области — из-за подъёма заболеваемости во многих больницах объявлен карантин.







С начала эпидемиологического сезона (с 26 ноября) гриппом заболели 17 взрослых и 4 ребёнка из Новосибирской области, рассказали 20 декабря корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения региона.







«У всех был обнаружен вирус гриппа А без тяжёлых форм болезни. Отметим, что никто из пациентов вакцинацию против сезонного гриппа не проходил», — сообщили в пресс-службе ведомства.







С начала сезона летальных случаев не было.







По информации Роспотребнадзора на 18 декабря, ОРВИ подхватили около 20 тысяч человек — порог заболеваемости превышен на 8%. В министерстве здравоохранения добавили, что с 7 декабря из-за сезонного подъёма заболеваемости в больницах и поликлиниках региона введён режим карантина.







О первых случаях гриппа в Новосибирске стало известно в начале декабря — тогда всех заболевших госпитализировали в больницы. За два месяца до эпидсезона врачи предупредили, что в этом году жители Новосибирской области могут столкнуться с новыми штаммами гриппа — вирусами из Сингапура и Колорадо. По мнению медиков, самый эффективный способ избежать болезни — сделать прививку, которая защитит от всех видов гриппа.

