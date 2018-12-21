Новосибирские ракетчики станцевали с детьми в новогоднем хороводе

В съёмках праздничного ролика приняли участие 40 военнослужащих

В хороводе приняли участие около 40 военных
В хороводе приняли участие около 40 военных


Новосибирские военные из ракетной дивизии приняли участие в хороводе детских кружков в Пашино — танец поставили местные хореографы, а фотошкола сделала видеоролик.


«Так мы хотели поздравить жителей микрорайона и пригласить всех на нашу новогоднюю ёлку, — рассказал руководитель фотостудии «Объектив», педагог центра внешкольной работы «Пашинский» Илья Филимошин. — Посоветовались с педагогами, поставили хореографию».


Кроме учащихся студий в новогодний хоровод привлекли военных из двух ракетных дивизий. 


«Я бывший офицер запаса. Спросили, сколько надо, я сказал: 40 человек хватит», — объяснил организатор.


По его словам, сам ролик снимали около часа, а готовились примерно две недели. Каждая студия из Дома культуры выступила со своим танцем, а фонограмму песни Софии Ротару «Белая зима» для видео записала вокальная студия «Домисолька».


Ролик начинается со сцены, где девочка сидит на горке и плачет, потому что потеряла письмо Деду Морозу, а потом становится зрителем новогоднего хоровода перед Домом культуры. 


В мае участниками флешмоба стали пассажиры метро, которые вместе спели песню «От улыбки станет всем светлей».


Видеоролик снимали 18 декабря. Канал «Пашинские весточки» / youtube.com
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