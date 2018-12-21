Аномальный холод придёт в Новосибирск на смену метелям и снегопадам

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни

В конце недели Новосибирск накроют снегопады и метели с порывистым ветром
В конце недели Новосибирск накроют снегопады и метели с порывистым ветром


Синоптики сообщили, что в конце недели новосибирцев ждут снегопады и метели — позже на смену им придут сильные морозы. 


Согласно прогнозу, сегодня днём температура в городе будет держаться на уровне –13…–15 градусов.


«Днём предполагается ныряние очередной серии циклонических возмущений, волн с облачными системами, с градиентами давления, усилением ветра, метелями, снегопадами, поэтому <…> синоптики дали штормовое предупреждение на 21 [декабря], день, и 22-е число по территории <…> Новосибирской и Кемеровской областей о вероятности комплекса неблагоприятных явлений погоды», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, в субботу, 22 декабря, ночная и дневная температура в Новосибирске будет на уровне –16…–17 градусов. В воскресенье, 23 декабря, станет немного холоднее: синоптики прогнозируют –20…–22 градуса ночью и около –18 днём. Также в выходные сохранятся снегопады с метелями и порывистым ветром: в воскресенье он будет слабее, чем в субботу.


«К сожалению, дальше мы прослеживаем вероятность более мощных вторжений холода, с морозами, которые дадут нам температурную аномалию на 5–7 градусов ниже климатической нормы. Морозы могут усилиться до –33…–38, а в Томской области до –40 градусов», — добавил Ренад Ягудин.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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