Аномальный холод придёт в Новосибирск на смену метелям и снегопадам
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни
Синоптики сообщили, что в конце недели новосибирцев ждут снегопады и метели — позже на смену им придут сильные морозы.
Согласно прогнозу, сегодня днём температура в городе будет держаться на уровне
«Днём предполагается ныряние очередной серии циклонических возмущений, волн с облачными системами, с градиентами давления, усилением ветра, метелями, снегопадами, поэтому <…> синоптики дали штормовое предупреждение на 21 [декабря], день, и 22-е число по территории <…> Новосибирской и Кемеровской областей о вероятности комплекса неблагоприятных явлений погоды», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, в субботу, 22 декабря, ночная и дневная температура в Новосибирске будет на уровне
«К сожалению, дальше мы прослеживаем вероятность более мощных вторжений холода, с морозами, которые дадут нам температурную аномалию на 5–7 градусов ниже климатической нормы. Морозы могут усилиться до
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой