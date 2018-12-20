Сбербанк нашёл 100 тысяч для собак-проводников незрячих новосибирцев

Эти деньги будут тратиться в течение 2019 года на медобслуживание животных

Деньги помогут ухаживать за собаками-поводырями в следующем году
Деньги помогут ухаживать за собаками-поводырями в следующем году


Сбербанк выделил 100 тысяч рублей для собак-проводников незрячих новосибирцев, которые будут тратиться на медицинское обслуживание животных. Об этом корреспонденту НГС рассказала руководитель общественной организации для людей с нарушением зрения «Твой день» Татьяна Архипова.


«Всего таких собак в области 17. Но мы думаем, что в программу попадут только те, что реально работают. Надо будет ещё их владельцам написать заявления, что они хотят участвовать. Но с этим, думаю, проблем не будет. <…> Люди, которые будут обслуживаться в определённой клинике, <…> будут собирать весь год чеки. И в конце года мы будем смотреть наши расходы и сколько мы сможем возместить каждому», — объяснила Татьяна Архипова.


Архипова сама столкнулась с проблемой 4 года назад, когда её поводыря укусил клещ — для полного восстановления собаки пришлось потратить 23 тысячи рублей. Тогда, по словам незрячей девушки, она справилась с ситуацией только благодаря отпуску: на лечение она потратила все отпускные выплаты.


Сотрудничество с общественной организацией корреспонденту НГС подтвердили и в новосибирском Сбербанке.


«Действительно заключён договор с общественной организацией "Твой день", и мы в следующем году профинансируем приобретение сертификатов на обслуживание собак-поводырей в ветеринарной клинике. В целом уже на протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с КЦСО (Комплексный центр социального обслуживания. — Прим. ред.) Центрального района Новосибирска, в банке реализуется специальный проект в поддержку слабовидящих, в рамках которого для собак-поводырей закупается корм, игрушки. Также Сбербанк принимает участие в организации и проведении дог-шоу», — сообщила заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольга Коновалова.


К собакам-поводырям в Новосибирске относятся по-разному, даже сами незрячие. Например, незрячий студент НГТУ Даниил Соколкин предпочитает обходиться без собаки — он честно признается, что на собаку у него просто нет времени. Помимо учёбы в университете Соколкин работает на 3 работах и ещё успевает помогать другим людям

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