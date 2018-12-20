На родину Фиделя: российской авиакомпании разрешили летать из Новосибирска на Кубу

Из Сибири до кубинского курорта лететь больше 11 тысяч километров

Авиакомпании AZUR air выдали допуск на полёты из Новосибирска в Варадеро





Росавиация разрешила авиакомпании AZUR air выполнять чартерные рейсы из Новосибирска на популярный кубинский курорт Варадеро.







Приказ о выдаче допуска на лето 2019 года опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Росавиация разрешила авиакомпании AZUR air летать по этому направлению два раза в неделю.





«Вопрос использования допуска в настоящий момент рассматривается совместно с партнёрами авиакомпании на туристическом рынке», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании AZUR air.





В пресс-службе уточнили, что обычно авиакомпания сначала запрашивает допуск на выполнение каких-либо рейсов, а только потом принимает решение, летать или нет.







Варадеро — город в кубинской провинции Матансас, одна из самых крупных курортных зон Карибского бассейна, популярен у любителей рекреационного дайвинга. В 1992 году пляж Варадеро был признан ЮНЕСКО одним из самых чистых пляжей мира.







Расстояние от Новосибирска до Варадеро — более 11 000 км.





В то же время среди самолётов в парке AZUR air есть, к примеру, Boeing 777-300 ER, который рассчитан на перевозку 430 пассажиров. Максимальная дальность полёта самолётов такого типа превышает 14 000 км.





Ранее стало известно, что с весны 2019 года авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару.

