На родину Фиделя: российской авиакомпании разрешили летать из Новосибирска на Кубу
Из Сибири до кубинского курорта лететь больше 11 тысяч километров
Росавиация разрешила авиакомпании AZUR air выполнять чартерные рейсы из Новосибирска на популярный кубинский курорт Варадеро.
Приказ о выдаче допуска на лето 2019 года опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Росавиация разрешила авиакомпании AZUR air летать по этому направлению два раза в неделю.
«Вопрос использования допуска в настоящий момент рассматривается совместно с партнёрами авиакомпании на туристическом рынке», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании AZUR air.
В пресс-службе уточнили, что обычно авиакомпания сначала запрашивает допуск на выполнение каких-либо рейсов, а только потом принимает решение, летать или нет.
Варадеро — город в кубинской провинции Матансас, одна из самых крупных курортных зон Карибского бассейна, популярен у любителей рекреационного дайвинга. В 1992 году пляж Варадеро был признан ЮНЕСКО одним из самых чистых пляжей мира.
Расстояние от Новосибирска до Варадеро — более
В то же время среди самолётов в парке AZUR air есть, к примеру, Boeing 777-300 ER, который рассчитан на перевозку 430 пассажиров. Максимальная дальность полёта самолётов такого типа превышает
Ранее стало известно, что с весны 2019 года авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару.
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Ольга Хмелевская
Фото Светланы Балаевой