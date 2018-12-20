Чиновник мэрии получил 3 года условно за махинации с жильём в аварийном доме

Новые владельцы комнаты получили квартиру и продали её почти за 1,75 миллиона

Следствие считает, что городу нанесли ущерб в крупном размере





Сегодня, 20 декабря, суд вынес приговор 48-летнему заместителю начальника отдела организации подготовки площадок и сноса комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска и его 51-летнему доверенному лицу — они обманули городские власти при покупке комнаты в аварийном доме. Взамен этой комнаты участники схемы получили квартиру и продали её за 1,75 миллиона рублей.







По информации новосибирской прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 48-летнего чиновника Дмитрия Руснака и 51-летнего Игоря Кравца.





По сообщению областного управления Следственного комитета, осенью 2011 года чиновник решил приобрести комнату в аварийном доме на Сибиряков-Гвардейцев, 44 — этот дом входил в программу расселения. Дом был признан аварийным на 1 января 2011 года. Обвиняемый обратился к своему знакомому, а тот подыскал женщину, «ведущую асоциальный образ жизни», — на неё составили договор купли-продажи комнаты.





«Впоследствии договор был визирован не осведомленным о преступлении заместителем председателя комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска и под влиянием обмана подписан мэром города. Затем договор был зарегистрирован задними числами 2009 годом», — рассказали в пресс-службе областного управления СК России.





Заместитель начальника отдела комитета по жилищным вопросам передал свои 380 тысяч рублей фиктивному номинальному покупателю квартиры, а та внесла денежные средства на счёт мэрии города.





«После этого, осенью 2011 года, фиктивная владелица квартиры по договору мены получила новую однокомнатную квартиру с мэрией города (введя мэра и других сотрудников повторно в заблуждение), сопровождение которого согласно распределенных ролей осуществляли обвиняемые.





В дальнейшем квартира была продана обвиняемыми за 1 миллион 750 тысяч рублей по договору купли-продажи добросовестному покупателю,





чем причинили городу Новосибирску ущерб в особо крупном размере», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.





Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления ФСБ России по Новосибирской области.





За мошенничество суд приговорил 48-летнего чиновника к 3 годам лишения свободы условно, а его 51-летнее доверенное лицо к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.



О том, что чиновник и его доверенное лицо пошли под суд, стало известно в октябре этого года.