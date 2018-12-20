Чиновник мэрии получил 3 года условно за махинации с жильём в аварийном доме

Новые владельцы комнаты получили квартиру и продали её почти за 1,75 миллиона

Следствие считает, что городу нанесли ущерб в крупном размере
Следствие считает, что городу нанесли ущерб в крупном размере


Сегодня, 20 декабря, суд вынес приговор 48-летнему заместителю начальника отдела организации подготовки площадок и сноса комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска и его 51-летнему доверенному лицу — они обманули городские власти при покупке комнаты в аварийном доме. Взамен этой комнаты участники схемы получили квартиру и продали её за 1,75 миллиона рублей. 


По информации новосибирской прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 48-летнего чиновника Дмитрия Руснака и 51-летнего Игоря Кравца.


По сообщению областного управления Следственного комитета, осенью 2011 года чиновник решил приобрести комнату в аварийном доме на Сибиряков-Гвардейцев, 44 — этот дом входил в программу расселения. Дом был признан аварийным на 1 января 2011 года. Обвиняемый обратился к своему знакомому, а тот подыскал женщину, «ведущую асоциальный образ жизни», — на неё составили договор купли-продажи комнаты.


«Впоследствии договор был визирован не осведомленным о преступлении заместителем председателя комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска и под влиянием обмана подписан мэром города. Затем договор был зарегистрирован задними числами 2009 годом», — рассказали в пресс-службе областного управления СК России.


Заместитель начальника отдела комитета по жилищным вопросам передал свои 380 тысяч рублей фиктивному номинальному покупателю квартиры, а та внесла денежные средства на счёт мэрии города.


«После этого, осенью 2011 года, фиктивная владелица квартиры по договору мены получила новую однокомнатную квартиру с мэрией города (введя мэра и других сотрудников повторно в заблуждение), сопровождение которого согласно распределенных ролей осуществляли обвиняемые.


В дальнейшем квартира была продана обвиняемыми за 1 миллион 750 тысяч рублей по договору купли-продажи добросовестному покупателю, 


чем причинили городу Новосибирску ущерб в особо крупном размере», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.


Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления ФСБ России по Новосибирской области.


За мошенничество суд приговорил 48-летнего чиновника к 3 годам лишения свободы условно, а его 51-летнее доверенное лицо к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.


О том, что чиновник и его доверенное лицо пошли под суд, стало известно в октябре этого года. 

Прочтений: 3810

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено