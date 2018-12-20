Наскребли на авто из салона: каждая тысяча новосибирцев покупает за год всего 6 новых машин
Подержанные авто расходятся в 7 раз лучше
Жители Новосибирской области покупают новых автомобилей почти в два раза меньше, чем в целом по стране, сообщает агентство «Автостат». За год в России на 1000 жителей приходится 11 новых машин.
«В 2018 году продажи легковых автомобилей на 1000 жителей в Новосибирской области следующие: новые — 6 штук, с пробегом — 44 штуки», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
По количеству подержанных авто Новосибирск опережает среднероссийский показатель в 37 машин. Больше всего новых автомобилей могут себе позволить жители Москвы и Санкт-Петербурга — 19 и 21 штука на 1000 жителей. При этом в столице слабый интерес к подержанным авто — всего 23 штуки на 1000 жителей.
В то же время на Дальнем Востоке, наоборот, подержанные машины расходятся лучше всего — показатель достигает 48 штук. Зато по новым автомобилям этот регион в аутсайдерах — всего 3 штуки за год на 1000 жителей.
Ранее НГС сообщал, что вторичный рынок авто в Новосибирске вырос на 6,5%, а жители города продемонстрировали повышенный интерес к Lexus RX и Honda CR-V.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой