В Заельцовском районе появились листовки с описанием ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка

Софья, как утверждает её мать Наталья Сумец, переходила дорогу на зелёный свет, когда её сбил автобус





На домах около остановки «Жилмассив Ботанический » в Заельцовском районе Новосибирска появились объявления о розыске свидетелей ДТП, случившегося 13 декабря, — в этом месте автобус сбил 10-летнюю девочку. Мама пострадавшего ребёнка Наталья Сумец рассказала корреспонденту НГС, что семья ищет свидетелей этой аварии.







По словам Сумец, около 13:30 в четверг, 13 декабря, её дочь Софья переходила дорогу недалеко от этой остановки в сторону улицы Жуковского. Поворачивавший из-за угла автобус № 30 задел девочку, которая поскользнулась, упала и оказалась под колесами автотранспорта, рассказала мать ребёнка.





Неподалёку от остановки «Жилмассив Ботанический» появились объявления о розыске свидетелей ДТП





«У меня есть фотография сторонняя, и на фотографии чётко видно, что ребёнок в положенном месте переходил. <…> Гаишники написали [в протоколе], что она в неположенном месте переходила дорогу, а там ясно и понятно, что ничего подобного не было», — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего ребёнка Наталья Сумец.







Момент самого ДТП: на дороге у автобуса лежит девочка





Мама девочки утверждает, что перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода в этом месте просто невозможно. На этом участке на обочинах — большие сугробы, а единственный очищенный путь, как утверждает Наталья Сумец, идёт через дорогу только на регулируемом пешеходном переходе. В доказательство своих слов женщина показала корреспонденту НГС найденную в паблике «Инцидент» фотографию происшествия, сделанную очевидцем, и свою фотографию, сделанную на месте после ДТП.







Наталья Сумец утверждает, что перейти дорогу рядом с местом ДТП можно было только по пешеходному переходу — вокруг сугробы (на фото слева). Уже сегодня снег на этом месте убрали (фото справа)





Вчера Софью выписали из больницы, где она проходила обследование по подозрению в компрессионном переломе позвоночника. По словам Натальи Сумец, её дочь отделалась ушибами и синяками, но получила психологическую травму — ей страшно на этом перекрёстке, она боится автобусов и плохо спит по ночам.







Наталья Сумец уточнила корреспонденту НГС, что у неё есть свидетель, присутствовавший на месте ДТП, но она разыскивает и других очевидцев, поскольку опасается, что виноватой в ДТП могут признать её дочь.





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