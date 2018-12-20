В Заельцовском районе появились листовки с описанием ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка

На «Ботаническом жилмассиве» девочку сбил автобус

Софья, как утверждает её мать Наталья Сумец, переходила дорогу на зелёный свет, когда её сбил автобус
Софья, как утверждает её мать Наталья Сумец, переходила дорогу на зелёный свет, когда её сбил автобус


На домах около остановки «Жилмассив Ботанический » в Заельцовском районе Новосибирска появились объявления о розыске свидетелей ДТП, случившегося 13 декабря, — в этом месте автобус сбил 10-летнюю девочку. Мама пострадавшего ребёнка Наталья Сумец рассказала корреспонденту НГС, что семья ищет свидетелей этой аварии.


По словам Сумец, около 13:30 в четверг, 13 декабря, её дочь Софья переходила дорогу недалеко от этой остановки в сторону улицы Жуковского. Поворачивавший из-за угла автобус № 30 задел девочку, которая поскользнулась, упала и оказалась под колесами автотранспорта, рассказала мать ребёнка. 


Неподалёку от остановки «Жилмассив Ботанический» появились объявления о розыске свидетелей ДТП
Неподалёку от остановки «Жилмассив Ботанический» появились объявления о розыске свидетелей ДТП


«У меня есть фотография сторонняя, и на фотографии чётко видно, что ребёнок в положенном месте переходил. <…> Гаишники написали [в протоколе], что она в неположенном месте переходила дорогу, а там ясно и понятно, что ничего подобного не было», — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего ребёнка Наталья Сумец.


Момент самого ДТП: на дороге у автобуса лежит девочка
Момент самого ДТП: на дороге у автобуса лежит девочка


Мама девочки утверждает, что перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода в этом месте просто невозможно. На этом участке на обочинах — большие сугробы, а единственный очищенный путь, как утверждает Наталья Сумец, идёт через дорогу только на регулируемом пешеходном переходе. В доказательство своих слов женщина показала корреспонденту НГС найденную в паблике «Инцидент» фотографию происшествия, сделанную очевидцем, и свою фотографию, сделанную на месте после ДТП.


Наталья Сумец утверждает, что перейти дорогу рядом с местом ДТП можно было только по пешеходному переходу — вокруг сугробы (на фото слева). Уже сегодня снег на этом месте убрали (фото справа)
Наталья Сумец утверждает, что перейти дорогу рядом с местом ДТП можно было только по пешеходному переходу — вокруг сугробы (на фото слева). Уже сегодня снег на этом месте убрали (фото справа)


Вчера Софью выписали из больницы, где она проходила обследование по подозрению в компрессионном переломе позвоночника. По словам Натальи Сумец, её дочь отделалась ушибами и синяками, но получила психологическую травму — ей страшно на этом перекрёстке, она боится автобусов и плохо спит по ночам.


Наталья Сумец уточнила корреспонденту НГС, что у неё есть свидетель, присутствовавший на месте ДТП, но она разыскивает и других очевидцев, поскольку опасается, что виноватой в ДТП могут признать её дочь.


Накануне в Советском районе города LADA Granta сбила около «зебры» пожилую женщину. Пострадавший пешеход обратился к врачам за медицинской помощью.

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