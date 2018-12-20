В Заельцовском районе появились листовки с описанием ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка
На «Ботаническом жилмассиве» девочку сбил автобус
На домах около остановки «Жилмассив Ботанический » в Заельцовском районе Новосибирска появились объявления о розыске свидетелей ДТП, случившегося 13 декабря, — в этом месте автобус сбил 10-летнюю девочку. Мама пострадавшего ребёнка Наталья Сумец рассказала корреспонденту НГС, что семья ищет свидетелей этой аварии.
По словам Сумец, около 13:30 в четверг, 13 декабря, её дочь Софья переходила дорогу недалеко от этой остановки в сторону улицы Жуковского. Поворачивавший из-за угла автобус
«У меня есть фотография сторонняя, и на фотографии чётко видно, что ребёнок в положенном месте переходил. <…> Гаишники написали [в протоколе], что она в неположенном месте переходила дорогу, а там ясно и понятно, что ничего подобного не было», — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего ребёнка Наталья Сумец.
Мама девочки утверждает, что перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода в этом месте просто невозможно. На этом участке на обочинах — большие сугробы, а единственный очищенный путь, как утверждает Наталья Сумец, идёт через дорогу только на регулируемом пешеходном переходе. В доказательство своих слов женщина показала корреспонденту НГС найденную в паблике «Инцидент» фотографию происшествия, сделанную очевидцем, и свою фотографию, сделанную на месте после ДТП.
Вчера Софью выписали из больницы, где она проходила обследование по подозрению в компрессионном переломе позвоночника. По словам Натальи Сумец, её дочь отделалась ушибами и синяками, но получила психологическую травму — ей страшно на этом перекрёстке, она боится автобусов и плохо спит по ночам.
Наталья Сумец уточнила корреспонденту НГС, что у неё есть свидетель, присутствовавший на месте ДТП, но она разыскивает и других очевидцев, поскольку опасается, что виноватой в ДТП могут признать её дочь.
Накануне в Советском районе города LADA Granta сбила около «зебры» пожилую женщину. Пострадавший пешеход обратился к врачам за медицинской помощью.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Натальей Сумец (1, 4), читателем НГС (2), vk.com/incident_nsk (3)