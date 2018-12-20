Двое детей пострадали в пожаре в доме на Ватутина
Сейчас на месте происшествия работают пожарные и скорая помощь
Днём в четверг, 20 декабря, в доме
По словам очевидицы Людмилы, пожар случился около 16:10. Сейчас на месте работают пожарные.
«Я пробегала мимо. Там пожарные машины, скорая. Видимо, на 4-м этаже полностью горит квартира. Выбиты стёкла, всё черное. Очень сильный дым, ощущение, что выгорело вообще всё», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Людмила Тараканова.
По информации очевидцев пожара в социальных сетях, из горящей квартиры на четвёртом этаже выпрыгнули двое детей. В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
«В пятиэтажке пожар. В настоящий момент там работают пожарные подразделения. По предварительной информации, есть двое пострадавших детей», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Сегодня, 20 декабря, на территории завода в Коченёво Новосибирской области случился крупный пожар: директор предприятия предположил, что пожар начался из-за поджога.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены читательницей НГС