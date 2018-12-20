Новосибирец сфотографировал тройное солнце в небе над городом
Оптическое явление возникло из-за резкого похолодания
В четверг, 20 ноября, жители Новосибирска наблюдали гало — оптическое явление, возникающее в условиях резкого похолодания.
Фотографию оптического явления в редакцию НГС прислал читатель Евгений около 16:00.
Аналогичное явление новосибирцы наблюдали в сентябре в Калининском районе. Тогда начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова поясняла НГС, что это гало возникает из-за наличия частиц снега в воздухе. «При солнечном свете, если солнце освещает частицы снега, они вызывают преломление солнечных лучей в виде таких радужных колец», — рассказывала Виноградова.
Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшую ночь и последующее утро температура в Новосибирске будет держаться на уровне
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС