Новосибирец сфотографировал тройное солнце в небе над городом

Оптическое явление возникло из-за резкого похолодания

Явление возникает из-за преломления солнечных лучей в частицах снега
Явление возникает из-за преломления солнечных лучей в частицах снега


В четверг, 20 ноября, жители Новосибирска наблюдали гало — оптическое явление, возникающее в условиях резкого похолодания.


Фотографию оптического явления в редакцию НГС прислал читатель Евгений около 16:00.


Аналогичное явление новосибирцы наблюдали в сентябре в Калининском районе. Тогда начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова поясняла НГС, что это гало возникает из-за наличия частиц снега в воздухе. «При солнечном свете, если солнце освещает частицы снега, они вызывают преломление солнечных лучей в виде таких радужных колец», — рассказывала Виноградова.


Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшую ночь и последующее утро температура в Новосибирске будет держаться на уровне –17…–19 градусов. Но уже в четверг днём столбик термометра опустится до –23…–25. В связи с надвигающимся похолоданием сотрудники МЧС даже выпустили памятку с правилами поведения в мороз.

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