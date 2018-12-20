Новосибирец сфотографировал тройное солнце в небе над городом

Явление возникает из-за преломления солнечных лучей в частицах снега





В четверг, 20 ноября, жители Новосибирска наблюдали гало — оптическое явление, возникающее в условиях резкого похолодания.







Фотографию оптического явления в редакцию НГС прислал читатель Евгений около 16:00.







Аналогичное явление новосибирцы наблюдали в сентябре в Калининском районе. Тогда начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова поясняла НГС, что это гало возникает из-за наличия частиц снега в воздухе. «При солнечном свете, если солнце освещает частицы снега, они вызывают преломление солнечных лучей в виде таких радужных колец», — рассказывала Виноградова.





