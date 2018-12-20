подробности

Новосибирская панк-группа PLOHO устроила концерт для презентации новой песни

Релиз композиции «Вечер грустных пар» состоялся 11 декабря

На концерт пришли несколько десятков человек. Они хором подпевали музыкантам
На концерт пришли несколько десятков человек. Они хором подпевали музыкантам


Сегодня, 20 декабря, новосибирская панк-группа PLOHO презентовала свой сингл «Вечер грустных пар» в баре Kendrik. 


Релиз новой песни новосибирских музыкантов состоялся 11 декабря. Тогда же музыканты пообещали дать концерт с презентацией новой композиции.


Для того чтобы попасть на мероприятие, нужно было приобрести билет заранее — их продавали через группу музыкантов в соцсети «ВКонтакте». Билеты стоили от 400 до 700 рублей. На концерт музыкантов пришли несколько десятков человек.


«Мы презентуем этот сингл в двух городах, потому что он собрал много комментариев из серии "Вы потеряли свой старый звук, мрак и социальщину". Мрак и социальщина — это помидоры по акции в "Пятёрочке". Сейчас модно быть асоциальным и против власти, но это все некое шоу и мне неинтересно в этом участвовать. Мне гораздо интереснее светлая сторона в музыкальном направлении, поэтому новый альбом совершенно в другом звуке. Этот сингл — конечная точка того, что мы делали в прошлом альбоме, им мы его закончили и сейчас начинаем новый», — рассказал Виктор Ужаков, создатель, исполнитель и менеджер группы.


Кроме нового трека музыканты исполнили свои ранние композиции, от самых первых песен 2013 года и альбома «Бумажные бомбы» до «Куда птицы улетают умирать» (Последний был выпущен в этом году за 120 тысяч рублей. Деньги были собраны с поклонников). 27 декабря коллектив PLOHO поедет с концертом в Барнаул.


На этой неделе новосибирский рэпер Элджей записал трек с малоизвестным музыкантом Костой Лакостой.

Прочтений: 534

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено