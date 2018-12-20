Новосибирская панк-группа PLOHO устроила концерт для презентации новой песни

На концерт пришли несколько десятков человек. Они хором подпевали музыкантам



Сегодня, 20 декабря, новосибирская панк-группа PLOHO презентовала свой сингл «Вечер грустных пар» в баре Kendrik.







Релиз новой песни новосибирских музыкантов состоялся 11 декабря. Тогда же музыканты пообещали дать концерт с презентацией новой композиции.







Для того чтобы попасть на мероприятие, нужно было приобрести билет заранее — их продавали через группу музыкантов в соцсети «ВКонтакте». Билеты стоили от 400 до 700 рублей. На концерт музыкантов пришли несколько десятков человек.





«Мы презентуем этот сингл в двух городах, потому что он собрал много комментариев из серии "Вы потеряли свой старый звук, мрак и социальщину". Мрак и социальщина — это помидоры по акции в "Пятёрочке". Сейчас модно быть асоциальным и против власти, но это все некое шоу и мне неинтересно в этом участвовать. Мне гораздо интереснее светлая сторона в музыкальном направлении, поэтому новый альбом совершенно в другом звуке. Этот сингл — конечная точка того, что мы делали в прошлом альбоме, им мы его закончили и сейчас начинаем новый», — рассказал Виктор Ужаков, создатель, исполнитель и менеджер группы.







Кроме нового трека музыканты исполнили свои ранние композиции, от самых первых песен 2013 года и альбома «Бумажные бомбы» до «Куда птицы улетают умирать» (Последний был выпущен в этом году за 120 тысяч рублей. Деньги были собраны с поклонников). 27 декабря коллектив PLOHO поедет с концертом в Барнаул.





На этой неделе новосибирский рэпер Элджей записал трек с малоизвестным музыкантом Костой Лакостой.