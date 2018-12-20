Спасатели предупредили новосибирцев о сильном ветре и непогоде

21 и 22 декабря в городе ожидаются метели и усиление ветра до 22 м/с





Днём 20 декабря новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о метелях и ветре, который может достигнуть 22 м/с.





Около 15:30 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 21 и 22 декабря ожидаются снег, метели и сильные заносы на дорогах. Помимо этого будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.





В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.





Новосибирские спасатели предупредили горожан о непогоде и сильном ветре



