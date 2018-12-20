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Спасатели предупредили новосибирцев о сильном ветре и непогоде

Новосибирское МЧС разослало SMS-предупреждения жителям города и области

21 и 22 декабря в городе ожидаются метели и усиление ветра до 22 м/с
21 и 22 декабря в городе ожидаются метели и усиление ветра до 22 м/с


Днём 20 декабря новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о метелях и ветре, который может достигнуть 22 м/с.


Около 15:30 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 21 и 22 декабря ожидаются снег, метели и сильные заносы на дорогах. Помимо этого будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


Новосибирские спасатели предупредили горожан о непогоде и сильном ветре
Новосибирские спасатели предупредили горожан о непогоде и сильном ветре


Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшую ночь и последующее утро температура в Новосибирске будет держаться на уровне –17…–19 градусов. Но уже в четверг днём столбик термометра опустится до –23…–25. В связи с надвигающимся похолоданием сотрудники МЧС даже выпустили памятку с правилами поведения в мороз.

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