Спасатели предупредили новосибирцев о сильном ветре и непогоде
Новосибирское МЧС разослало SMS-предупреждения жителям города и области
Днём 20 декабря новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о метелях и ветре, который может достигнуть 22 м/с.
Около 15:30 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 21 и 22 декабря ожидаются снег, метели и сильные заносы на дорогах. Помимо этого будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.
Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшую ночь и последующее утро температура в Новосибирске будет держаться на уровне
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот SMS-сообщения (2)