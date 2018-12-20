Соболя, до свидания: мэрия решила избавиться от спорной скульптуры в центре Новосибирска

На месте соболей хотят сделать сквер

Соболей решили демонтировать, а на их месте разбить сквер
Соболей решили демонтировать, а на их месте разбить сквер


Сегодня, 20 декабря, художественный совет мэрии Новосибирска решил убрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького — соболей решили демонтировать, а на их месте разбить сквер. 


Худсовет обсуждал дальнейшую судьбу сразу нескольких объектов архитектуры Новосибирска — перенос скульптурной композиции «Сибирские просторы», демонтаж арт-объекта «Гвоздь» и рассматривал проект размещения памятника-копилки бездомным животным в Первомайском сквере.


«У нас с вами появился ряд предложений о том, куда можно перенести так называемых соболей. Депутат Совета депутатов Александр Фельдбуш пишет, что в его адрес поступило обращение от жителей округа № 36 о переносе композиции на кольцо микрорайона Правые Чёмы, на кольцевую развязку улицы Русская, 1. Другое есть ещё предложение: компания "Пригородный простор" предлагает перенести композицию в Ленинский район на Толмачёвское шоссе», — сообщил сегодня советник мэра и председатель худсовета Александр Ложкин.


По его словам, в случае переноса композиции «Сибирские просторы» на её месте будет разбит новый сквер. «Скорее всего, я не уверен, что мы сразу сможем это реализовать. Если не найдём денег, оставим на месте соболей круглую клумбу. 


Кроме того, прошу заметить, если мы будем ставить [композицию] на Шлюз — все расходы будут за бюджетный счёт, то есть за наш счёт, мы будем платить, как налогоплательщики. Если на "Пригородный простор", то на себя возьмёт все расходы компания», — рассказал Александр Ложкин.


Ложкин заметил, что спустя 10 лет, прошедших с момента установки памятника, он пришёл в плохое физическое состояние. В итоге художественный совет решил демонтировать композицию «Сибирские просторы»: за проголосовали 12 человек, 1 — воздержался. Мнения о переносе памятника разделились поровну между обоими вариантами — за каждый из вариантов проголосовало по 7 членов художественного совета.


«По месту будем считать, что не определились. Совет считает и тот, и другой вариант возможными. 


Поскольку получилось поровну голосов за тот и другой вариант, решение будет принимать мэрия с учётом бюджета и состояния [памятника]», — резюмировал Александр Ложкин.


В середине ноября стало известно, что в мэрию Новосибирска поступило несколько предложений забрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта и Октябрьской магистрали — городские власти не против отдать соболей, но у них нет денег на транспортировку скульптуры.


Позднее с письмом к мэрии обратился новосибирский бизнесмен — он предложил вывезти соболей за свой собственный счёт в Ленинский район, а также пообещал заботиться о композиции.

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