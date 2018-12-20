«Разломали забор и проникли на склад»: директор загоревшегося завода рассказал о поджоге

На заводе уверены, что склад с вторсырьём подожгли





На спецзаводе «Квант» в Коченёво рассказали подробности масштабного пожара на складе с вторсырьём: администрация предприятия уверена, что здание подожгли.







«Камерами видеонаблюдения, в том числе скрытыми, было зафиксировано проникновение двух мужчин на территорию объекта. <…> Они сначала разломали забор, пролезли на территорию, затем взломали дверь, проникли на территорию склада и подожгли [то, что было внутри]. Всё это происходило примерно в два часа ночи», — рассказал корреспонденту НГС директор ООО «Спецзавод "Квант"» Тимофей Фёдоров.







Он уточнил, что пожар случился на складе для временного хранения вторсырья — пластика, стекла и картона, которое предприятие отправляет на дальнейшую переработку. Кроме того, на складе было и оборудование.







Посторонние пробрались на склад около двух часов ночи





«Это как раз то здание, где люди не присутствуют вообще. То есть у нас на остальной территории круглосуточное присутствие людей в количестве не менее трёх человек на объекте, но это где у нас находится основное оборудование, а это был склад, который просто время от времени — иногда раз в день, иногда раз в два дня — открывался, оттуда что-то забиралось или что-то туда складывалось», — пояснил директор предприятия.







По его версии, после поджога ночные гости закрыли склад и ушли. Из-за герметичности склада ночью его содержимое просто тлело. «А после того как уже открыли ворота утром, сразу вспыхнул пожар», — сообщил Тимофей Фёдоров.





Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области рассказывали, что сообщение о пожаре на предприятии в Коченёво поступило в 9:26.





Фёдоров добавил, что производство в результате пожара не пострадало, а записи с камер видеонаблюдения переданы полицейским — предприятие хочет, чтобы поджигатели были наказаны.







Камеры видеонаблюдения запечатлели начало пожара





Директор предприятия заявил, что у него нет версий, кто мог устроить пожар на складе. Не понимает он и мотивов. По его мнению, это больше похоже на шалость подростков, которые решили таким образом повеселиться.





Крупный пожар случился на территории мусороперерабатывающего завода в Коченёво









В МЧС уточнили, что во время пожара никто не пострадал



